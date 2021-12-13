Манчестер Юнайтед зіграє з ПСЖ. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Завершилося жеребкування ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Однак через помилку УЄФА жеребкування було скасовано і буде проведене повторно.

Перший варіант жеребкування від УЄФА(з помилками):

ПСЖ (Франція) - Манчестер Юнайтед (Англія)

Челсі (Англія) - Лілль (Франція)

Спортінг (Португалія) - Ювентус (Італія)

Інтер (Італія) - Аякс (Нідерланди)

Зальцбург (Австрія) - Ліверпуль (Англія)

Атлетіко Мадрид (Іспанія) - Баварія (Німеччина)

Вільярреал (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)

Бенфіка (Португалія) - Реал Мадрид (Іспанія)

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів заплановано на 15-16, 22-23 лютого, другі матчі - на 8-9, 15-16 березня.

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