Манчестер Юнайтед зіграє з ПСЖ. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Однак через помилку УЄФА жеребкування було скасовано і буде проведене повторно.
Перший варіант жеребкування від УЄФА(з помилками):
ПСЖ (Франція) - Манчестер Юнайтед (Англія)
Челсі (Англія) - Лілль (Франція)
Спортінг (Португалія) - Ювентус (Італія)
Інтер (Італія) - Аякс (Нідерланди)
Зальцбург (Австрія) - Ліверпуль (Англія)
Атлетіко Мадрид (Іспанія) - Баварія (Німеччина)
Вільярреал (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)
Бенфіка (Португалія) - Реал Мадрид (Іспанія)
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів заплановано на 15-16, 22-23 лютого, другі матчі - на 8-9, 15-16 березня.
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