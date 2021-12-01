Динамо визначило трансферні пріоритети

Джерело - Чемпіон.
Динамо взимку не буде активним учасником трансферного ринку, тому що навесні команда не зіграє в єврокубках.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
Проте кияни готові посилити позиції центрального захисника та форварда. Серед нападників у сфері інтересом залишається Артем Довбик з Дніпра-1.
Крім того, Мірча Луческу хотів би підписати досвідченого гравця у центр оборони, щоб допомагати молодим Олександру Сироті та Іллі Забарному.
Нагадаємо, Попов може вирушити з Динамо на зимові збори.