Динамо визначило трансферні пріоритети

Ігор Циганик прокоментував трансфери Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо взимку не буде активним учасником трансферного ринку, тому що навесні команда не зіграє в єврокубках.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Проте кияни готові посилити позиції центрального захисника та форварда. Серед нападників у сфері інтересом залишається Артем Довбик з Дніпра-1.

Крім того, Мірча Луческу хотів би підписати досвідченого гравця у центр оборони, щоб допомагати молодим Олександру Сироті та Іллі Забарному.

Нагадаємо, Попов може вирушити з Динамо на зимові збори.