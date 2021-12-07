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Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:13 244 0
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2021/22, Груповий етап
Група E, 6-й тур
8 грудня, 2021 року. 22:00

Бенфіка (Лісабон, Португалія) - Динамо (Київ, Україна)
Ештадіу де Бенфіка
Головний арбітр - Деніз Айтекін

Київське Динамо в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22 зіграє в гостях проти лісабонської Бенфіки. Матч відбудеться в середу, 8 грудня о 22:00 за київським часом.

Бенфіка

Португальці вирішили завдання мінімум - забезпечили собі третє місце в групі, яке дає право зіграти в плей-оф Ліги Європи навесні наступного року. Однак команда Романа Яремчука зберігає шанси на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для цього орлам потрібно обов'язково перемагати киян і сподіватися, що Баварія не програє в паралельній грі Барселоні.

Перед грою в ЛЧ Бенфіка зазнала болючої поразки в дербі від Спортінга (1:3).

Через травму не зможе допомогти своїй команді основний центрбек Лукас Веріссіму. також у лазареті лісабонців: Гонсалвеш, Пінью та Радонич.

Динамо

Динамо втратило будь-які шанси на євровесну, тому на кону стоятимуть лише честь клуба та солідні призові від УЄФА (930 тис євро - нічия, 2,8 млн євро - перемога).

У 17 турі чемпіонату України підопічні Луческу розгромили в гостях Верес - 0:3. Дубль на рахунку Беньяміна Вербича.

Напевне не допоможуть київському клубу в Португалії давно травмовані Артем Бєсєдін і Денис Попов. Через хворобу не зіграє правий захисник - Томаш Кендзьора. Під питанням участь у грі Владислава Супряги.

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою п'ять матчів - беззаперечна перевага на боці Бенфіки - 4 перемоги та одна поразка.

Цифри і факти

Єдину перемогу (1:0) над Бенфікою Динамо здобуло в далекому 1991 році в розіграші Ліги чемпіонів;

 В усіх п'яти попередніх поєдинках забивала лише одна команда;

 Динамо жодного разу не забивало в Лісабоні в попередніх двох іграх, загалом Динамо забило в ворота Бенфіки лише один гол;

 Бенфіка двічі перемагала Динамо на власному полі. 5:0 - у Лізі чемпіонів 1991/92, 1:0 - у Лізі чемпіонів 2016/17;

 До поразки від Баварії (0:4) у другому турі Бенфіка не програвала на своєму полі в єврокубках у дев'яти матчах поспіль (7 перемог і 2 нічиї) і мала серію з чотирьох перемог поспіль.

Пряма мова

Жозе Жезус (головний тренер Бенфіки):

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

Орієнтовні склади

Бенфіка: Влаходімос, Алмейда, Отаменді, Вертонген, Жілберту, Вайгль, Маріу, Грімальдо, Евертон, Сільва, Яремчук.

Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Де Пена, Буяльський, Гармаш.

Прогноз букмекерів

Перемога Бенфіки - 1,32, Динамо - 11,5, нічия - 5,3.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бенфіки - 3:0.

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