Динамо шукає заміну Луческу

Динамо розпочало пошуки нового головного тренера на випадок відставки румуна Мірчі Луческу.

Про це повідомляє UOL.

За інформацією бразильського видання, Динамо пропонувало посаду головного тренера португальцю Абелю Феррейрі, який очолює Палмейрас. Джерело стверджує, що фахівець відмовив киянам. Окрім динамівців у послугах португальця також зацікавлені Аль-Райян з Катару, Аль-Наср із Саудівської Аравії, турецький Фенербахче та французький Бордо.

Сам португалець хоче продовжити кар'єру в Англії та чекає на запрошення Лідса, який влітку 2022 року має намір замінити аргентинського тренера Марсело Б'єлсу, в якого закінчується контракт.

42-річний Абель Феррейра тренує Палмейрас з 2020 року та привів клуб із Сан-Паулу до двох перемог у Кубку Лібертадорес та виграшу Кубка Бразилії.

Контракт Мірчі Луческу з Динамо розрахований до 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Луческу може очолити збірну Румунії.