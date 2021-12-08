Динамо підписало вихованця Монако

Ноа Нехар - гравець Динамо

Джерело - Чемпіон.

Французький хавбек Ноа Нехар став гравцем київського Динамо.

Про це розповів сам гравець в Instagram.

"З великою гордістю оголошую про підписання мого першого професіонального контракту з київським Динамо. Дякую моїй родині, агентству VV Consulting, і всім моїм рідним за їхню підтримку на цьому новому етапі мого життя. Важка частина починається зараз", – написав Нехар.

Динамо наразі не оголошувало про підписання контракту з гравцем, який є вихованцем академії французького Монако.

Раніше, Динамо перепідписало контракт з Діалло.