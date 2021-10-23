Ворскла прийме Шахтар, Верес зіграє з Маріуполем. Розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться три матчі 12 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
12 тур, 22 жовтня
14:00 Верес - Маріуполь
17:00 Ворскла - Шахтар Д.
19:30 Чорноморець - Львів
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
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|$100
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|2
|2500
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться три матчі 12 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
12 тур, 22 жовтня
14:00 Верес - Маріуполь
17:00 Ворскла - Шахтар Д.
19:30 Чорноморець - Львів