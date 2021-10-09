Фінляндія - Україна: матч-центр

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Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D 9 жовтня, 2021 Фінляндія - Україна Олімпійський стадіон, Гельсінкі Головний арбітр - Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

9 жовтня на Олімпіаштадіоні у Гельсінкі збірна Фінляндії прийме збірну України в рамках матчу відбору на Чемпіонат світу-2022. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Збірна України зіграє в синьому комплекті форми, Фінляндія - в білому.

Визначилася заявка збірної України на поєдинок:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник

Серед футболістів, які зараз перебувають під рукою тренерського штабу, до списку не потрапив Олександр Піхальонок.

Олександр Петраков на передматчевій пресконференції:

"Фінляндія - дуже якісна команда, яку очолює хороший тренер Канерва. Це дисциплінована, зіграна, організована команда, в якій є свої зірочки - воротар Градецький, захисник Араюурі, півзахисник Гленн Камара, а також форварди Пог'янпало і Пуккі. Я разів п'ять переглянув їх матч з Францією, все про них знаю. Хороша команда, але ми сильніші за них. Фінляндію влаштує нічия, нам же потрібна тільки перемога, і ми будемо до неї прагнути"

Денис Олійник:

"Лукаш Градецкі – однозначно дуже сильний воротар, його можна вважати голкіпером топ-рівня. Він грає в одному з найсильніших чемпіонатів – Бундеслізі, за леверкузенський Байєр, який зараз йде другим у чемпіонаті.

Пуккі – дуже сильний нападник, який довів це своїми голами за збірну Фінляндії, у Прем'єр-лізі, Чемпіоншипі, він дуже небезпечний гравець. Загалом збірна Фінляндії – хороша, збалансована команда, де всі б'ються на футбольному полі, знають, що там треба робити. Їхня тактика і стиль гри приносять команді результат. Зрештою у фінів не тільки на Пуккі все тримається, уважними треба бути з кожним з гравців. Той же другий нападник Йоель Пох'янпало – він теж дуже небезпечний, у будь-який момент, у будь-якій ситуації, дуже добре діє під час стандартів. Концентрація проти цієї команди повинна бути з першої секунди і до фінального свистка. Думаю, наші гравці це розуміють, адже значення цього поєдинку важко переоцінити"

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На поєдинку працюватиме суддівська бригада з Іспанії на чолі з 37-річним Хесусом Хілем Мансано. На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Гуадалупе Поррас і Анхель Невадо Родрігес. Четвертий рефері - Алехандро Ернандес.

Збірна України вже прибула до Гельсінкі. Детальна інформація є у цій новині.

За оновленою інформацією, матч Фінландія - Україна зможуть відвідати 29 тисяч глядачів (загальна місткість - 40 тисяч). Квота для українських уболівальників - до 2-х тисяч осіб.

Наразі ситуація в нашій відбірній групі виглядає наступним чином:Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

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Микола Шапаренко:

"Хороша збірна, яка грає в футбол. Хороші гравці - в Києві вже переконалися, тому ніякої розслабленості не буде. Будемо виходити з бойовим настроєм".

Андрій П'ятов:

"Фінляндія - міцна, хороша команда, яка за останні кілька років дійсно підняла свій рівень. У них є свої місцеві зірки, до яких потрібно поставитися з увагою. В цілому, вони хороша команда. Цю гру потрібно вигравати що їм, що нам. Тому я думаю, буде хороший матч".

Декілька фото збірників після прибуття до київського готелю "Опера":

Дмитро Піхальонок вперше отримав виклик до лав національної команди України та поділився своїми емоціями з цього приводу.

"У нас нині біда з центральними захисниками", - заявив на пресконференції Олександр Петраков. Головне з того, що сказав тренер, є в цьому відео:

Лідер збірної Фінляндії Теєму Пуккі:

"Зараз ми у відмінному становищі - маємо однакову кількість очок з Україною, але зіграли менше матчів. Так що все в наших руках. Виїзна гра була насправді важкою - нам довелося багато працювати в захисті, але вдома все повинно бути по-іншому. Ми будемо більш сміливими, потрібно контролювати м'яч, створювати простір і грати тільки на перемогу".

Сергій Кривцов:

"Проводимо два теоретичні заняття на день, відпрацьовуємо все на полі. Треба серйозно підготуватися до поєдинків із фінами та боснійцями, для нас це фінальні матчі. У фінів чудова команда, недарма вони добре виступили на Євро-2020, знаємо це й по першій грі, у Києві. Потужна збірна, яка має чимало легіонерів. У нас усі футболісти сконцентровані, готові грати та прагнуть потрапити до стартової одинадцятки".

Чимало останніми тижнями говорилося про конфлікт між Петраковим та Маліновським. Результат - футболіст Аталанти навіть не отримав виклик до національної команди на жовтневі матчі. Ось, що з цього приводу сказав тренер:

"Маліновський? Перше питання думав. Який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачитися, стати на коліна. Я ще раз кажу. Я вже все сказав щодо Маліновського. Я вже все сказав про Маліновського. У нашій країні правду говорити не можна. Тому я більше говорити про Маліновського не буду".

Стадіон на матчі буде дозволено заповнити на 90% від його загальної місткості. Під час перебування на стадіоні обов'язковим є носіння захисної маски. Арена в Гельсінкі, на якій пройде матч, розрахований на 40000 глядачів. Це означає, що матч зможуть відвідати 36000 уболівальників.

Список гравців збірної України на жовтневий збір

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі –Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна).

У збірної України є неабиякі кадрові втрати перед грою. Про це на пресконференції розповів в. о. головного тренера Олександр Петраков.