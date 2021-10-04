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Петраков: У збірної України серйозні кадрові втрати

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Перед матчами відбору ЧС-2022 з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною фахівець відповів на запитання журналістів
Петраков: У збірної України серйозні кадрові втрати
#Петраков, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Збірній України у жовтневих матчах не допоможуть Віталій Миколенко, Віталій Буяльський, Денис Бойко, Олександр Зінченко.

Про це заявив наставник команди Олександр Петраков.

"Серйозні кадрові втрати, без цього не буває. Дуже прикро, що вибув Віталій Миколенко, сьогодні його обстежили - привідний м'яз. Не знаю, скільки потрібно часу.

Віталій Буяльський - я з ним говорив півгодини тому. Зробили МРТ - 2 тижні, теж надрив привідного м'яза.

Дениса Бойко не буде за сімейними обставинами.

Не можу сказати з приводу Ігоря Харатін - він ще в дорозі. І Андрій Ярмоленко - він ще їде. А так всіх в обоймі буде 24 людини.

Зінченко? Ми з ним розмовляли. Саша дуже вибачається, засмучений, що не може допомогти збірній. Зінченко не буде, він приступить до основної групи десь 8-10 жовтня. Він сам винен - з Лейпцигом отримав травму, захворіла литковий м'яз десь на 10-й хвилині 2-го тайму, але каже, що у нього такий характер - не вміє просити заміну. Кажу, не вмієш - будеш лікуватися. Сашу буде дуже не вистачати - дуже порядна людина", - заявив Петраков.

Раніше, Петраков не побажав пояснити невиклик Маліновського до збірної України.

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