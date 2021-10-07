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Фінляндія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 13:11 627 0
Фінляндія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D
9 жовтня, 2021

Фінляндія - Україна
Олімпійський стадіон, Гельсінкі 
Головний арбітр - Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Збірна України зіграє в гостях зі збірною Фінляндії в матчі кваліікації чемпіонату світу 2022 року. Матч відбудеться в суботу, 9 жовтня о 19:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі.

Фінляндія

Збірна Фінляндії підійшла до вирішальної гри з 5 очками в 4 матчах, а головне - без втрат у складі. Фіни при однаковій кількості очок випереджають українців за додатковими показниками (різниця м'ячів - ред.). Тож, у разі перемоги підопічні Канерви зроблять серйозний крок на шляху до другого місця в групі D. Перша гра в Києві завершилась нічиєю - 1:1.

Україна

Підопічні Петракова не мають права на помилку - збірну України влаштує лише перемога. У синьо-жовтих - серйозна проблеми зі складом. Не допоможе команді травмований Олександр Зінченко, також покинули табір команди Віталій Миколенко та Віталій Буяльський. До того ж, керманич синьо-жовтих не викликав до національної команди Руслана Маліновського. В збірної України після п'яти матчів така ж кількість очок і третя сходинка напередодні гри.

Історія зустрічей

Збірні України та Фінляндії зустрічалися між собою 3 рази - 2 перемоги українців і одна нічия.

Пряма мова

Маркку Канерва (головний тренр збірної Фінляндії): очікуйте пізніше...

Олександр Петраков (головний тренер збірної України): "Фіни у цілому змінилися в плані ставлення до футболу, робиться дуже багато майданчиків, манежів. Не забувайте, що ми грали в березні, а потім вони грали на Євро.

Дуже якісна команда, хороший тренер Канерва, я його добре знаю. Він пройшов всі етапи в збірній. Дисциплінована, зіграна, організована команда. Є зірочки - це воротар, Градецкі, Гленн Камара з Селтіка, центральний захисник Араюрі, і форварди Йоел Пох'янпало і Пуккі. Я раз 5 переглянув їх матч з Францією, все про них знаю. Хороша команда, але ми сильніші за них."

Цифри і факти

Збірна України в поточному відборі усі 5 матчів зіграла внічию;

Перша гра в Києві завершилась з рахунком 1:1;

Україна забивала в кожній грі з Фінляндією.

Орієнтовні склади

Фінляндія: Градецкі, Гранлунд, Тайвіо, Араюрі, О'Шоннесі, Райтала, Нісілля, Камара, Кауко, Пох'янпало, Пуккі;

Україна: Пятов, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.

Прогноз букмекерів

Збірна України має кращі на перемогу: Фінляндії - 3,5, Україна - 2,33, нічия - 3,15.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України 1:2.

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