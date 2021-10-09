Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст і тренер, а нині аналітик Вячеслав Шевчук упевнений, що збірна України зіграє в матчі з Фінляндією в три центральних захисника.

Тож, варіанта складу збірної України від Шевчука:

Тимчик (Караваєв), Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук. Про воротаря Шевчук, напевне, забув.

Матч Фінляндія - Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня. Початок о 19:00. Текстова трансляція на нашому сайті розпочнеться о 18:45.

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