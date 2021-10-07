Збірна України прибула до Гельсінкі

Матч з Фінляндією відбудеться 9 жовтня

Джерело - УАФ.

Збірна України з футболу прибула до Гельсінкі на матч кваліфікації чемпіонату світу 2022 проти Фінляндії, що відбудеться 9 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Переліт чартерного літака тривав 2 години 15 хвилин. Приземлившись в аеропорту Гельсінкі, синьо-жовті мали пристойну пішу прогулянку коридорами велетенського термінала.

Спочатку хвилин 10 забрала дорога від пасажирського рукава до пункту паспортного та вакцинаційного контролю. Успішно пройшовши цю процедуру, українська делегація доволі швидко отримала багаж і знову подолала чималу дистанцію до місця паркування автобуса. Дехто із гравців жартував, що команда ледь не отримала незаплановане вечірнє тренування у вигляді довгого променаду під дахом.

Далі вже їхали автобусом: дорога до готелю Crowne Plaza зайняла близько 25 хвилин. Поселившись в апартаментах, українці одразу ж вирушили на вечерю, а після неї - відпочивати.

Наступні події чекають на синьо-жовтих завтра, 8 жовтня. О 18:30 за місцевим часом, що ідентичний київському, в. о. головного тренера Олександр Петраков та один із гравців команди зустрінуться з представниками засобів масової інформації. А о 19:00 розпочнеться тренування збірної України на полі Олімпійського стадіону Гельсінкі, перші 15 хвилин якого традиційно будуть відкритими для ЗМІ.

Склад національної збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі - Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі - Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ), Владислав Калітвінцев (Десна Чернігів).

Раніше, стало відомо, хто обслуговуватиме матч України з Фінляндією.