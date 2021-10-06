Піхальонок: Для мене несподіваним був цей виклик у збірну України

Потрапити до національної збірної - це мрія кожного футболіста.

Збірна України зіграє у Львові з обмеженою кількістю глядачів

Так вважає півзахисник Дніпра-1 Дмитро Піхальонок.

"Це мрія кожного футболіста потрапити до національної збірної. Команда добре мене прийняла. Я багатьох знаю, і в Шахтарі багатьох знав, спілкувався з ними. Ось з динамівськими хлопцями спілкувався. З тренером добре поговорили.

Петраков? Він мені трохи розповів, провів тактичні заняття з командою. У процес входити нескладно, оскільки в нас іде сезон. Для мене несподіваним був цей виклик. Взагалі, я мріяв дуже сюди потрапити. Кожен сюди мріє потрапити.

Ми сконцентровані, готуємося до найближчих суперників, нам потрібно здобути дві перемоги ", - розповів Піхальонок.