Піхальонок: Для мене несподіваним був цей виклик у збірну України

Джерело - Чемпiон.
Потрапити до національної збірної - це мрія кожного футболіста.
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Так вважає півзахисник Дніпра-1 Дмитро Піхальонок.
"Це мрія кожного футболіста потрапити до національної збірної. Команда добре мене прийняла. Я багатьох знаю, і в Шахтарі багатьох знав, спілкувався з ними. Ось з динамівськими хлопцями спілкувався. З тренером добре поговорили.
Петраков? Він мені трохи розповів, провів тактичні заняття з командою. У процес входити нескладно, оскільки в нас іде сезон. Для мене несподіваним був цей виклик. Взагалі, я мріяв дуже сюди потрапити. Кожен сюди мріє потрапити.
Ми сконцентровані, готуємося до найближчих суперників, нам потрібно здобути дві перемоги ", - розповів Піхальонок.