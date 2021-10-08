Фінляндія - Україна: матч-центр

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Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D 9 жовтня, 2021 Фінляндія - Україна Олімпійський стадіон, Гельсінкі Головний арбітр - Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

9 жовтня на Олімпіаштадіоні у Гельсінкі збірна Фінляндії прийме збірну України в рамках матчу відбору на Чемпіонат світу-2022. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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На поєдинку працюватиме суддівська бригада з Іспанії на чолі з 37-річним Хесусом Хілем Мансано. На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Гуадалупе Поррас і Анхель Невадо Родрігес. Четвертий рефері - Алехандро Ернандес.

Збірна України вже прибула до Гельсінкі. Детальна інформація є у цій новині.

За оновленою інформацією, матч Фінландія - Україна зможуть відвідати 29 тисяч глядачів (загальна місткість - 40 тисяч). Квота для українських уболівальників - до тисячі осіб.

Наразі ситуація в нашій відбірній групі виглядає наступним чином:Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

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Микола Шапаренко:

"Хороша збірна, яка грає в футбол. Хороші гравці - в Києві вже переконалися, тому ніякої розслабленості не буде. Будемо виходити з бойовим настроєм".

Андрій П'ятов:

"Фінляндія - міцна, хороша команда, яка за останні кілька років дійсно підняла свій рівень. У них є свої місцеві зірки, до яких потрібно поставитися з увагою. В цілому, вони хороша команда. Цю гру потрібно вигравати що їм, що нам. Тому я думаю, буде хороший матч".

Декілька фото збірників після прибуття до київського готелю "Опера":

Дмитро Піхальонок вперше отримав виклик до лав національної команди України та поділився своїми емоціями з цього приводу.

"У нас нині біда з центральними захисниками", - заявив на пресконференції Олександр Петраков. Головне з того, що сказав тренер, є в цьому відео:

Лідер збірної Фінляндії Теєму Пуккі:

"Зараз ми у відмінному становищі - маємо однакову кількість очок з Україною, але зіграли менше матчів. Так що все в наших руках. Виїзна гра була насправді важкою - нам довелося багато працювати в захисті, але вдома все повинно бути по-іншому. Ми будемо більш сміливими, потрібно контролювати м'яч, створювати простір і грати тільки на перемогу".

Сергій Кривцов:

"Проводимо два теоретичні заняття на день, відпрацьовуємо все на полі. Треба серйозно підготуватися до поєдинків із фінами та боснійцями, для нас це фінальні матчі. У фінів чудова команда, недарма вони добре виступили на Євро-2020, знаємо це й по першій грі, у Києві. Потужна збірна, яка має чимало легіонерів. У нас усі футболісти сконцентровані, готові грати та прагнуть потрапити до стартової одинадцятки".

Чимало останніми тижнями говорилося про конфлікт між Петраковим та Маліновським. Результат - футболіст Аталанти навіть не отримав виклик до національної команди на жовтневі матчі. Ось, що з цього приводу сказав тренер:

"Маліновський? Перше питання думав. Який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачитися, стати на коліна. Я ще раз кажу. Я вже все сказав щодо Маліновського. Я вже все сказав про Маліновського. У нашій країні правду говорити не можна. Тому я більше говорити про Маліновського не буду".

Стадіон на матчі буде дозволено заповнити на 90% від його загальної місткості. Під час перебування на стадіоні обов'язковим є носіння захисної маски. Арена в Гельсінкі, на якій пройде матч, розрахований на 40000 глядачів. Це означає, що матч зможуть відвідати 36000 уболівальників.

Список гравців збірної України на жовтневий збір

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі –Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна).

У збірної України є неабиякі кадрові втрати перед грою. Про це на пресконференції розповів в. о. головного тренера Олександр Петраков.