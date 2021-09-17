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Вацко: Якщо Петраков не досягне результату - опиниться під конем

Вчора 22:09 315 3
Експерт поділився думкою про рішення наставника збірної України не викликати Руслана Маліновського
Вацко: Якщо Петраков не досягне результату - опиниться під конем
#Петраков, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

В.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова, не викликавши хавбека Аталанти Руслана Маліновського на найближчі матчі національної команди, показав, що не готовий іти на компроміси.

Про це заявив відомий коментатор Віктор Вацко.

"У футболі рівня національних збірних значення має тільки результат!

Олександр Петраков, не викликавши Руслана Маліновського на найближчі матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, показав, що не готовий іти на компроміси і добровільно відмовився від послуг одного із найсильніших українських футболістів сучасності.

На жаль, наша, по-футбольному багата на таланти, але так само по-футбольному скупа на можливості, країна не може похвалитися великою кількістю футболістів високого класу. І розкидатися такими - величезна розкіш, на мій погляд.

Але Петраков зробив свій вибір. Зробив свою ставку. І які б оціночні судження ми всі зараз не висували б, правда буде однією. Досягне Петраков результату без Маліновського - буде на коні. Не досягне - опиниться, як казав колись Андрій Ярмоленко, під конем. А ми всі - без чемпіонату світу 2022", - зазначив Вацко.

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Допис, поширений Viktor Vatsko (@v.vatsko)

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