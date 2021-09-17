До заявки не потрапив Маліновський

Джерело - УАФ.

Руслан Маліновський не зіграє у складі збірної України на жовтневих матчах відбору на ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, викликаних для підготовки та участі в найближчих матчах національної команди України у відборі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). У переліку викликаних -25 гравців. Ще восьмеро виконавців внесені до резервного списку.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - Шахтар, Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ), Владислав Калітвінцев (Десна Чернігів), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.