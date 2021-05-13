Динамо Київ - Зоря Луганськ 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Київське Динамо здобуває перемогу у фіналі Кубку України та завойовує золотий дубль!

120' Циганков прорвався до штрафного майданчика і пробивав у ближній кут, але Васіль перевів м'яч на кутовий.

119' Шапаренко пробивав з гострого кута, але Васіль забрав м'яч у руки.

117' Луческу відповідає: Родрігес пішов відпочивати, а гру продовжив Де Пена.

116' Заміна від Скрипника: замість Юрченка на поле вийшов Цвек.

115' Вже майже усією командою на половині поля Динамо знаходяться луганці, чимало навісів виконують гравці Зорі.

113' Заміна у складі Динамо. Замість Віталія Буяльського гру продовжив Денис Гармаш.

112' Продовжив гру Віталій Бульський все ж.

111' Іванісеня дуже грубо зіграв проти Буяльського у центрі поля. Жовта картка для гравця Зорі.

110' Динамо втікало у контратаку, Циганков отримав м'яч у штрафному майданчику, але удар Віктора пішов набагато вище воріт.

109' Гладкий пресингував Караваєва, але від нападника Зорі м'яч пішов за межі поля.

107' Караваєв виконував подачу на дальню стійку, але удар Буяльського пройшовся поруч зі стійкою.

106' Другий додатковий тайм розпочався!

На цьому завершується перший екстра-тайм! 15 хвилин до тріумфу Динамо.

105' Васіль потягнув удар Циганкова!

105' Пенальті у ворота Зорі! Жуніньо відпустив від себе м'яч, Буяльський його перехоплював і бразилець був змушений фолити!

103' Іванісеня помітив Шахаба, який набирав швидкість, але передача пішла засильно і опинився в руках Бойка.

101' Шахаб спробував щось створити в атаці, але ще перед цим Гладкий опинився в офсайді.

99' Дуже важливий гол для Динамо, Зоря тепер має йти ва-банк.

98' ГООООООЛ! Динамо виходить вперед! Бесєдін віддав передачу на Жерсона, той увійшов у штрафну і прострілив. М'яч від захисника відскочив на лінію воротарського, звідки Циганков розстріляв Василя

97' Кендзьора прострілював з правого флангу, захисники в черговий раз заблокували цей простріл.

95' Циганков класно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Васіль потягнув цей удар.

93' М'яч після потужного прострілу здалося влучив у руку Вернидубу, але після перегляду ВАР гра продовжилася.

91' Перший додатковий час розпочався!

Завершується основний час! Нас чекають ще 30 хвилин фінальної гри!

90' Жуніньо отримав жовту картку за зрив контратаки, яку намагалися динамвці провести після кутового.

90' Заміна у складі Зорі: замість Артема Громова на поле вийшов Шахаб Захеді.

90' Аллахяр та Сидорчук отримали жовті картки за розмови.

90' Аллахяр втікав у контратаку і в боротьбі із Забарним упав у штрафному майданчику. Суддя вказує на кутовий.

88' Родрігес відкотви на Шапаренка, який змістився до центру і намагався пробити, але Фаворов головою відбив м'яч.

86' Шапаренко намагався прориватися по центру, але Бєсєдін на якого пішов пас відразу втратив м'яч.

84' Заміна у складі Зорі: замість Владислава Кабаєва на поле вийшов Олександр Гладкий.

82' Аллахьяр трохи не дотягнувся до м'яча після подачі з правого флангу. Пощастило зараз Динамо.

80' Караваєв відмінно прострілював з лівого флангу, трохи його партнер до м'яча не дістався і захисники вибили м'яч на кутовий.

78' Пішла подача з кутового Попов торкнувся до м'яча, але удар вийшов дуже не точним.

77' Родрігес класну подачу виконував, Бєсєдін класно головою пробив, але Васіль у стрибку перевести м'яч на кутовий.

76' Кочергін грубо наступив на ногу Бєсєдіну, жовта картка для гравця Зорі.

74' Аллахьяр прострілював з лівого флангу в штрафну, м'яч трохи не дійшов до партнера, Попов вибив снаряд подалі.

72' Пішла подача з корнера, проте захисники Зорі відбилися.

71' Жерсон пробив з-за меж штрафного і м'яч рикошетом від захинсика пішов на кутовий.

69' Кендзьора грубо зіграв на правому фланзі, за що його суддя нагородив "гірчичником".

67' Жерсон розхитав захисника на лівому краю штрафного і пробив низом. Васіль впорвався з цим ударом.

65' Заміна у складі Зорі: замість Єгора Назарини на поле вийшов Аллахяр Сайядманеш.

63' Циганков накрутив Жуніньо на фланзі і класно скидував під удар Бєсєдіну, чудом форвард Динамо не влучив у площину воріт.

62' Циганков тепер з дальної дистанції пробивав, але Васіль впорався з ударом Віктора.

61' Караваєв з-за меж штрафного майданчика намагався пробити, але м'яч пройшов трохи повз ворота.

59' Хомченовський проривався по флангу, але за далеко відпустив від себе м'яч і той вийшов за межі поля.

57' У центрі поля сфолили луганці, проте після розіграшу штрафного Зоря повернула собі м'яч.

55' Шапаренко класно по центру прорвався і увійшов до штрафного майданчику. Микола сам вирішив пробити, але м'яч влучив у поперечину.

54' Кендзьора виконував простріл у штрафний майданчик, Циганков намагався п'ятою пробити по вороотах, але захисник заблокував удар.

53' Піднявся на ноги Буяльський і схоже продовжує він матч.

52' Лікарі на полі з'явилися допомогу надавати Віталію!

51' Юрченко у центрі поля грубо збив Буяльського. Жовта картка для хавбека Зорі.

49' Пішла подача з корнеру, але захисники Динамо без проблем вибили м'яч подалі.

48' Після закидання в штрафний майданчик Динамо, Попов перестрахувався і вибив м'яч на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується! По одному моменту гольовому створили команди, але найбільше перша половина запам'яталася травмою Віталія Миколенка!

45' Дві хвилини додав суддя до першого тайму.

44' Пішла подача на Кендзьору, але захисник не зміг виконати нормальний удар.

43' Буяльський виконував простріл з лівого флангу, але Іванісеня перевів м'яч на кутовий.

41' Подача Юрченка пішла точно на Фаворова, який вибіг з-за спин захисників і пробив з близької відстані головою. М'яч пролетів вище воріт

40' Кабаєв зробив ривок на фланзі, став зміщатися в центр і впав на газон після фолу Забарного.

38' У штрафному майданчику м'яч отримав Бесєдін, розвернувся і пробив з лівої ноги в дальній кут. Васіль в красивому стрибку врятував команду.

36' Небезпечна пішла подача, але ніхто з гравців Зорі не дісталися до м'яча.

35' Шапаренко сфолив і почав висловлювати претензії до арбітра. Жовта картка для півзахисника Динамо за розмови.

34' Класну атаку розвивали кияни, але Караваєв не зміг обіграти суперника і втратив м'яч.

32' Вернидуб довгу передачу виконував на Кочергіна, але Владислав підіграв собі рукою при спробі обробити м'яч.

30' Кендзьора класно увійшов у штрафний майданчик, але його простріл заблокував у підкаті Кочергін. Кутовий для Динамо.

29' Контролює м'яч Динамо зараз, але оборона Зорі дуже дисципліновано зараз діє.

27' Родрігес вирішив пробити з лівого кута штрафного майданчика. М'яч влучив у голову захисника і пішов за бокову.

25' Бойко вибивав потужно на Бєсєдіна, але нападник Динамо опинився в офсайді.

23' Фаворов виконував закидання на Громова, але засильною вийшла ця передача - удар від воріт.

21' Попов виконував закидання на Бєсєдіна, той скинув на Буяльського, який пробивав у дотик, але м'яч пішов вище воріт.

19' Жуніньо класно прострілював з лівого флангу, але Хомченовський забарився з обробкою м'яч і в підсумку Шапаренко відібрав снаряд.

17' У контратаку втікали гравці Зорі, але простріл Громова перехопив Забарний і Сидорчук вибив м'яч подалі.

16' Пішла подача з штрафного, але у підсумку оборонцям Зорі вдалося відбитися.

15' Знову лікарі на полі! Щось дуже не щастить футболістам Динамо! Ніби не дуже жорстко грають луганці, проте вдруге невдало приземлився гравець київського клубу.

14' Вернидуб збив Бєсєдіна, який прокинув собі м'яч на хід, жовта картка для капітана Зорі.

12' Занепокоєнний Андрій Шевченко, який спостерігає за матчем з трибун.

11' Заміна у складі Динамо: замість травмованого Віталія Миколенка на поле виходить Олександр Караваєв.

9' Лікарі спочатку надавали Віталію допомогу на полі, а тепер за межами, щось з рукою в захисника Динамо. Сльози на очах Миколенка, дуже страшно за основного фулбека збірної України.

7' Миколенко на газоні опинився після чергового стику, лікарів на поле кличе арбітр.

6' Черговий фол у центрі поля, Жуніньо напоровся на Циганкова, штрафний для луганської команди.

4' Кендзьора тепер у центрі поля збив Кочергіна, стандарт на користь Зорі.

2' Громов збив Кендзьору біля бокової лінії, арбітр призначив штрафний для Динамо.

1' Матч розпочався!

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Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Варто нагадати, що Динамо та Зоря обрали форму на фінал Кубка України

Визначилися стартові склади команд.

У фінальному матчі Кубку України луганська Зоря зустрінеться з київським Динамо.

Матч відбудеться у четвер, 13 травня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.