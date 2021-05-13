 19 років тому помер Валерій Лобановський | Блоги | Champion.com.ua
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Вчора 23:32 2359
Фінал Кубка України Динамо – Зоря мовою цифр
Сьогодні 09:17 183
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 08:47 24805 1
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 08:34 727
Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 08:33 3242
Динамо – Зоря: Де дивитися фінал Кубка України
Сьогодні 07:56 6342
Маліновський допоміг Аталанті перемогти Беневенто. Результати матчів 36 туру Серії А
Вчора 23:41 715
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України
Вчора 19:32 537
Динамо хоче підписати вінгера Греміо
Вчора 18:39 881
Красюк: Усик може прийняти пропозицію IBF або відмовитися
Вчора 18:24 4368
Блоги
19 років тому помер Валерій Лобановський
19 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:41 4980
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 3 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 3 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
Вчора 23:32 4724
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України Valeriy Ruchka
Вчора 19:32 536
Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі
Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі Valeriy Ruchka
Вчора 14:53 4701 2
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 510
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде Андрій Твердохліб
Вчора 06:20 7150
Російський воротар пропустив гол з центра поля
Російський воротар пропустив гол з центра поля Андрій Твердохліб
11.05.2021 22:16 862
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика Андрій Твердохліб
11.05.2021 21:28 1562
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження Valeriy Ruchka
11.05.2021 21:01 8448 1
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
11.05.2021 10:40 4642 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

19 років тому помер Валерій Лобановський

Сьогодні 08:41 Valeriy Ruchka 4989 0
19 років тому помер Валерій Лобановський

Джерело - Чемпіон.

13 травня 2002 року, від перенесеного шість днів перед тим інсульту, помер Валерій Васильович Лобановський, український футболіст і тренер, багаторічний наставник Динамо, збірних СРСР і України.

 7 травня 2002 року під час календарної гри чемпіонату з Металургом у Запоріжжі Валерію Лобановському стало погано; він був прооперований з діагнозом інсульт, але помер 13 травня 2002 року о 20:35 у віці 63-х років, не приходячи до тями. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який через 2 дні відбувся у Ґлазго (Шотландія), розпочали з хвилини мовчання на знак пошани до Валерія Лобановського.

14 травня 2002 року Валерій Васильович Лобановський був похований на Байковому кладовищі у Києві. Попрощатися з ним прийшло понад 60 тисяч осіб, включаючи вищих посадових осіб держави

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()