Гвардіола повторив досягнення Моурінью у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола увосьме став півфіналістом Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Opta.
Манчестер Сіті пройшов дортмундську Боруссію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Таким чином, Жузеп Гвардіола, який також тренував Барселону та Баварію, увосьме вивів свою команду до 1/2 фіналу ЛЧ.
Іспанець повторив досягнення португальця Жозе Моурінью, який доводив до цієї стадії турніру Порту, Челсі, Інтер та Реал.
8 - Manchester City boss Pep Guardiola has reached his eighth UEFA Champions League semi-final, now the joint-most in the history of the competition, alongside José Mourinho. Master. #UCL pic.twitter.com/BtUwe1YfYn— OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2021