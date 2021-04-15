Гвардіола повторив досягнення Моурінью у Лізі чемпіонів

Жузеп Гвардіола у восьме вивів команду у півфінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола увосьме став півфіналістом Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Opta.

Манчестер Сіті пройшов дортмундську Боруссію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Таким чином, Жузеп Гвардіола, який також тренував Барселону та Баварію, увосьме вивів свою команду до 1/2 фіналу ЛЧ.

Іспанець повторив досягнення португальця Жозе Моурінью, який доводив до цієї стадії турніру Порту, Челсі, Інтер та Реал.