Гвардіола повторив досягнення Моурінью у Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола увосьме став півфіналістом Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті пройшов дортмундську Боруссію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Таким чином, Жузеп Гвардіола, який також тренував Барселону та Баварію, увосьме вивів свою команду до 1/2 фіналу ЛЧ.

Іспанець повторив досягнення португальця Жозе Моурінью, який доводив до цієї стадії турніру Порту, Челсі, Інтер та Реал.

