УАФ визнала помилку судді з пенальті в матчі Маріуполь - Шахтар

Комітет арбітрів УАФ за підсумками матчу УПЛ Маріуполь - Шахтар (0:3) визнав, що на 77-й хвилині команда Луїша Каштру помилково отримала пенальті під час зіткнення Додо і воротаря Євгена Гальчука.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Під час ведення єдиноборства за рівновіддалений м’яч в межах штрафної площі ФК Маріуполь між гравцем в атаці №2 ФК Шахтар та воротарем № 1 ФК Маріуполь відбулося ігрове зіткнення та падіння обох гравців. Арбітр призначив 11-метровий удар у ворота ФК Маріуполь, вважаючи, що порушення було скоєно саме воротарем. На нашу думку, позиція арбітра була не зовсім вдалою для того, щоб добре контролювати, оцінити та прийняти відповідне рішення.

Супернику не можна вступати в єдиноборство з воротарем, який контролює м’яч у руках.

В цьому епізоді воротар, опинився більш спритним - практично заволодів руками м’ячем, а гравець атаки влетів у нього вибивши м’яч з рук та припустився небезпечного зіткнення з ним. Тому, керуючись чинними Правилами гри, більш прийнятним правильним рішенням було би призначення штрафного удару (наявність фізичного контакту) на користь команди ФК Маріуполь та згідно вимог п. 1 Правила 12 (стор.103) винести жовту картку гравцю №2 ФК Шахтар за нерозважливі дії проти опонента", - йдеться у заяві УАФ.