Павелко закликав Динамо підтримати акцію вшанування пам'яті загиблих Героїв-захисників

Матчі Першої та Другої ліг України розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих на Сході України 4 військовослужбовців.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Війна за незалежність України на сході триває...вчора ми втратили чотирьох Героїв-захисників нашої держави...Щиро співчуваю рідним і близьким загиблих воїнів…

Вже відомо, що молодіжна збірна України підтримали мою ініціативу і сьогоднішній матч в Туреччині команда розпочне з хвилини мовчання. Ініціативу підтримали і клуби ПФЛ, матчі яких відбуватимуться цими днями. Також звертаюся з проханням підтримати акцію до керівництва ФК Динамо Київ, яке проводить сьогодні в столиці України товариський матч. Чекаємо також на відповідь від УЄФА стосовно матчу національної команди у відборі до ЧС-2022, який відбудеться 28 березня на НСК “Олімпійський”.

Вічна слава і світла пам’ять всім загиблим захисникам України…", - розповів Павелко.