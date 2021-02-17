Павелко: УАФ пропонує зіграти матч Швейцарія - Україна

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відреагував на розгляд CAS справи по матчу Швейцарія - Україна.

Про це розповів сам функціонер.

Важливо: CAS розглянув справу щодо матчу Швейцарія - Україна

"З нашого боку ми пропонуємо головне завдання - зіграти матч на футбольному полі. Для цього важливо, щоб УЄФА прийняв таке рішення.

Якщо не вийде знайти дати для гри, тоді вже жеребкування розсудить. Це теж буде рішення, з яким ми погодимося, як зі справедливим", - розповів Павелко.