Усику і Ломаченку потрібен психотерапевт

Зараз майже у всіх зірок спорту є персональні психологи

Джерело - Чемпіон.

Спортивний психотерапевт Марія Рябініна розповіла Чемпіону, чому психологічна підтримка потрібна як Мессі з Роналду, так і Луческу з Каштру, які гонорари отримують елітні європейські і американські спортивні психотерапевти, як спортсменам боротися зі страхом та з чого починається психотерапевтична робота.

Як оргазм впливає на спортивний результат

- Пані Марія, у чому полягає специфіка роботи спортивного психотерапевта?

- Коли людина приходить до психотерапевта, вона хоче змін. Тому старанно виконує завдання і рекомендації фахівця. У спорті психолог, окрім допомоги в пошуку рішень психологічних проблем, повинен цілеспрямовано створювати мотивацію спортсмена, навчати навичкам самоконтролю, формувати оптимальний психологічний клімат. Сучасна психологія має у своєму розпорядженні величезну кількість методів, технологій і засобів, які можуть значно впливати на ефективність тренувального процесу та змагань.

У будь-якому виді спорту є приклади, коли усупереч усім прогнозам та оцінкам фізичної або технічної підготовки спортсменів, виграє більш слабка команда - часто це пов’язано з психологічними моментами. Високий емоційний підйом, правильний настрій, бажання перемогти нерідко призводять до перемоги над більш сильним суперником.

Зазвичай робота спортивного психотерапевта залишається в тіні. У нашому суспільстві ще доки неприйнятно про неї розповідати.

- З якого віку спортсменові потрібен психолог?

- Найкращий час для початку роботи - коли відбувається формування особи. Психолог може допомогти правильно мотивувати дитину, навчити керувати своєю увагою, розуміти власні емоції, ставити чіткі цілі і пріоритети не лише в спорті, але й в житті, навчити справлятися зі страхами і переживаннями, контролювати свій психологічний стан.

- Робота з представниками командних видів спорту (футбол, баскетбол, хокей) якось відрізняється від атлетів з індивідуальних видів спорту – боксу, ММА або тенісу?

- Так, є певні відмінності. Хоча будь-яка психотерапевтична робота завжди починається з комплексної психодіагностики. На початку проводиться так зване "первинне інтерв'ю". Після прописується план роботи, відповідно до індивідуальних особливостей спортсмена, цілей та завдань. Починається консультування. Найчастіше спливають питання, пов'язані з лідерством, мотивацією, збудженням, перегоранням, стресом і тривожністю.

Якщо говорити про групову роботу, або представників командних видів спорту, то тут існують інші механізми. В першу чергу, проводяться соціограма та соціометрія. Ці методи допомагають провести глибокий аналіз взаємовідносин в команді. Зрозуміти чи є явні або приховані лідери, аутсайдери, угрупування, дружба серед учасників. Досліджуються питання конкуренції і "психологічного клімату", часто звучить питання про згуртованість колективу. Після детальної діагностики складається план роботи, залежно від поставлених завдань.

- Психолог може допомогти спортсменові побороти, наприклад, залежність від алкоголю? У вас були подібні кейси?

- Психолог може допомогти, навіть якщо йдеться про серйозну залежність. Найчастіше працює разом з психіатром, який призначає медикаментозне лікування. У мене не було подібних кейсів, тому що не працюю із залежними людьми. У мене інша професійна спеціалізація.

- Як спортсменові боротися зі страхом?

- Спортивний страх - це емоційне переживання атлета, пов'язане з очікуванням якої-небудь небезпеки, що загрожує йому. В цілому, страх є наслідком гормонів адреналін і кортизол, які виробляються організмом на загрозливі стимули виживанню. Ці стимули можуть бути як реальними, так і уявними. З одного боку - будь-яка емоція виконує певну функцію і дозволяє людині "виживати". Страх коригує поведінку, відводить спортсмена від небезпек. Наприклад, можливості отримання травми. Проте у цієї емоції є і "темна" сторона. Страх часто стає перешкодою для досягнення мети. Найчастіше у спортсменів виникають наступні страхи: не показати потрібний результат; отримання травми або виявитися непотрібним; побоювання агресії з боку команди, тренера або фанів.

Щоб впоратися із страхом, в першу чергу необхідно знайти причину його виникнення. Подосліджувати і розібратися з нею. А після навчитися переводити страх в інші емоції і робити його своїм ресурсом. Якщо спортсмен зможе освоїти цю навичку, то він може бути ефективним і досягати поставлених цілей. Тобто, показувати найкращий результат.

- З точки зору психології за який час до старту варто займатися сексом спортсменам, а за скільки - спортсменкам? Чи секс жодним чином на пов'язаний з психологією?

- З психологією пов'язано будь-яке питання, яке турбує людину в такому контексті: чому він про це думає, які почуття виникають при обдумуванні.

Слід враховувати, що секс має послаблюючий ефект, тому може сприяти послабленню витривалості і концентрації. Також секс може бути шкідливий, якщо у партнерів сильна емоційна залежність (у негативному сенсі). Лікарі вважають, що зайняття сексом за дві години до початку змагань може негативно позначитися на спортивних результатах. Водночас є дослідження, які показують, що спортивні показники жінок після оргазму навіть покращуються.

Існує величезна кількість інших чинників, які можуть вплинути на результати спортсмена. Завжди важливо враховувати індивідуальні особливості організму атлета.

Що об'єднує Мессі та Луческу

- Мессі та Роналду теж потрібен психолог?

- На мою думку, будь-якій людині незалежно від національності, роду діяльності, його регалій і доходів періодично потрібен психолог. Комусь частіше і більше, комусь менше. Коли за тобою щодня, щохвилини спостерігає весь світ, це ще те психологічне випробування! Як перемоги, так і програші (чи завищені очікування) зірки світового спорту проживають і переживають. Мотивація, упевненість в собі, робота на результат, почуття занепокоєння і очікування (тиск) з боку - те, з чим стикаються і Мессі, і Роналду. Так що і Ліонелю, і Кріштіану потрібен психотерапевт. Як і Усику з Ломаченком, Ярмоленку з Циганковим, Світоліній з Ястремською. Він потрібен навіть Шевченку з Ребровим та Луческу з Каштру.

- Іноді тренери бажають бачити швидкий результат роботи психолога. Вас це не дратує?

- Внутрішній світ кожної людини – унікальний. Щоб знайти там правильний шлях - потрібно витратити певний час. Іноді – більший, іноді – менший. Наш мозок, як і психіка, - ледачі. Ми діємо, виходячи із вже сформованих нейронних зв'язків. І змусити себе думати або діяти "по-іншому" - це завдання не з легких. Треба докласти багато зусиль і часу.

Якщо тренер приймає психолога в команду, розуміє, навіщо він потрібний, то зазвичай прислухається до рекомендацій і віддає собі звіт, що для отримання бажаного результату потрібен час.

У професійній кар'єрі будь-якого спортсмена бувають кризові періоди, які можуть виникати із-за різних ситуацій: невдачі в змаганнях, переходом в інший клуб, зміною тренера, обставинами особистого життя. Психолог може допомогти спортсменові розібратися в проблемах. Знайти такий вихід з ситуації, який надасть сили для нових спортивних досягненнь. Може навчити способам емоційного самовідновлення. Допомогти знайти натхнення. Навчити самостійно мотивувати себе. Але це можливо тільки за умови повної довіри один одному і певного проміжку часу.

- Бачив вас на багатьох боях Віталія та Володимира Кличка. Ви працювали з ними?

- Я люблю спорт. І часто відвідую спортивні заходи як в Україні, так і за її межами. Віталія і Володимира вважаю унікальними спортсменами, які тривалий час гідно представляли нашу країну. Я є фаном їх боксерського таланту. З етичних міркувань інформація про клієнтів, а також психотерапевтичні сесії - строго конфіденційна, тому не можу відповісти на ваше питання. Можу лише сказати, що багато імен моїх клієнтів вам точно добре знайомі.

- Хто вам цікавий серед українських спортсменів?

- Для мене не існує цікавих або не цікавих атлетів. Вони вибирають собі терапевта. Після декількох перших зустрічей я кажу, чи готова працювати з їх запитом або рекомендую когось зі своїх колег, якщо потрібна певна спеціалізація.

- Як атлетові на фінішній прямий своєї спортивної кар'єри допомогти адаптуватися до змін? Часто-густо спортсмени в нових умовах себе так і не знаходять. Стають алкоголіками...

- Важливо, щоб атлет навіть на піку своєї професійної кар'єри розумів, що спорт - найважливіша частина його життя на цю мить, але це не все життя. Мають бути якісь інші інтереси і захоплення. Якщо спортсмен розуміє, що в його житті є щось ще, окрім змагань і тренувань, то, як правило, закінчення своєї кар'єри сприймає спокійніше. І, в ідеальному варіанті, надалі, знаходить собі нове зайняття, часто дуже успішне. Успішні “спортивні” приклади - Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Вони закінчили свої ігрові кар’єри і зараз є дуже перспективними тренерами. Яскраві “неспортивні” приклади - Віталій та Володимир Кличко. Віталій - успішний політик, Володимир - підприємець.

- Скільки може заробляти елітний спортивний психолог у світі і в Україні? Багато українських спортивних психологів працюють за кордоном?

- Гонорари елітних психологів досить високі. Одна консультація може коштувати декілька сотень, а іноді і тисяч євро або доларів. Але зараз я говорю про професіоналів. Не про інстаграмних психологів, які після 2-х годинного навчання називають себе психологами, а про тих, хто роками проходить серйозне навчання і практику. Щоб стати гарним фахівцем, необхідно витратити багато часу і грошей. Це одна з причин, чому послуги професійного терапевта не можуть бути дешевими. Я знаю спортивних психологів, які успішно працюють у Європі, Канаді і США. Для того, щоб побудувати успішну кар'єру за кордоном, необхідно добре розуміти менталітет людей тієї країни, в якій працюєш.

Максим Розенко, Чемпіон