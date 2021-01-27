Шахтар та Динамо дізналися імена суперників в 1/32 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Матчі відбудуться 2-3 березня

Джерело - УАФ.

Відбулося жеребкування першого раунду Юнацької ліги УЄФА сезону-2020/2021, в якому Україну представлятимуть донецький Шахтар та київське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Обидві наші команди підуть Шляхом Ліги чемпіонів. Цей розіграш турніру буде складатися виключно з одноматчевих протистоянь на виліт. Згідно з результатами жеребкування 1/32 фіналу Шахтар удома зіграє з португальським Порту, а Динамо на власному полі прийме іспанську Барселону. Матчі цієї стадії відбудуться 2-3 березня поточного року.

Жеребкування та дати матчів Юнацької ліги УЄФА

1/32 фіналу: 2-3 березня 2021 року.

Жеребкування 1/16 фіналу: 12 березня 2021 року (10.00).

Жеребкування 1/8 фіналу й наступних стадій: 12 березня 2021 року (17.00).

1/16 фіналу: 6-7 квітня 2021 року.

1/8 фіналу: 20-21 квітня 2021 року.

1/4 фіналу: 4-5 травня 2021 року.

1/2 фіналу (стадіон Коловре, Ньйон): 17 травня 2021 року.

Фінал (стадіон Коловре, Ньйон): 20 травня 2021 року.

Нагадаємо, Шахтар завершив збір у Туреччині та повернувся в Україну.