Шахтар та Динамо дізналися імена суперників в 1/32 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Джерело - УАФ.
Відбулося жеребкування першого раунду Юнацької ліги УЄФА сезону-2020/2021, в якому Україну представлятимуть донецький Шахтар та київське Динамо.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Обидві наші команди підуть Шляхом Ліги чемпіонів. Цей розіграш турніру буде складатися виключно з одноматчевих протистоянь на виліт. Згідно з результатами жеребкування 1/32 фіналу Шахтар удома зіграє з португальським Порту, а Динамо на власному полі прийме іспанську Барселону. Матчі цієї стадії відбудуться 2-3 березня поточного року.
Жеребкування та дати матчів Юнацької ліги УЄФА
1/32 фіналу: 2-3 березня 2021 року.
Жеребкування 1/16 фіналу: 12 березня 2021 року (10.00).
Жеребкування 1/8 фіналу й наступних стадій: 12 березня 2021 року (17.00).
1/16 фіналу: 6-7 квітня 2021 року.
1/8 фіналу: 20-21 квітня 2021 року.
1/4 фіналу: 4-5 травня 2021 року.
1/2 фіналу (стадіон Коловре, Ньйон): 17 травня 2021 року.
Фінал (стадіон Коловре, Ньйон): 20 травня 2021 року.
Нагадаємо, Шахтар завершив збір у Туреччині та повернувся в Україну.