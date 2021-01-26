Шахтар завершив збір у Туреччині та повернувся в Україну

Гравці Шахтаря отримали два дні вихідних

Шахтар завершив перший етап зимової підготовки та прилетів до Києва.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

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Від 17 до 26 січня "оранжево-чорні" тренувалися в турецькому Белеку і провели три спаринги. У вівторок, одразу після ранкового матчу із Сілексом, програму першого збору було вичерпано. Команда прилетіла до Києва.

Тренерський штаб надав футболістам два вихідні.

Уже в п’ятницю, 29 січня, підопічні Луїша Каштру розпочнуть другий збір у Белеку.