Апеляційний комітет УАФ залишив у силі рішення про довічну дискваліфікацію президента Агробізнесу

Дане рішення може бути оскаржене в спортивному арбітражному суді

Апеляційний комітет УАФ залишив в силі рішення КДК по довічну дискваліфікацію почесного президента Агробізнесу Олега Собуцького.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Дане рішення може бути оскаржене в спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

Нагадаємо, що в липні 2020 після матчу Агробізнесу з Минаєм (0:2) суддя поєдинку Іванов звинуватив Собуцького в побитті. Рефері написав заяву в поліцію, а також подав рапорт в УАФ.

За підсумками розслідування, КДК довічно відсторонив Собуцького і оштрафував Агробізнес на 500 тисяч гривень. Також клубу заборонили проводити в Волочиську домашні матчі до окремого рішення комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

Функціонер подав на дані рішення апеляцію, яка, в підсумку, як бачимо, була відхилена.

Раніше, Рух поскаржився на президента Інгульця в УАФ.