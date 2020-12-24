Рух поскаржився на президента Інгульця в УАФ

Рух звернувся до Комітету етики та чесної гри УАФ у зв'язку з висловлюваннями президента Інгульця Олександра Поворознюка.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

"У відеоматеріалі, опублікованому на клубному ютуб-каналі, президент "Інгульця" дозволяє собі бездоказові твердження на адресу "Руху" та інших клубів УПЛ стосовно причетності до нечесної гри. Далі подаємо цитату:

"… Ми реально розуміємо, що на сьогоднішній день, знаєте, гордимося тим, що ми, три, як один інспєктор приїхав і каже: три клуба, хто не платить в якусь касу, - я не знаю, яка каса, - це Інгулець, Шахтьор і Динамо. І ми дуже гордимося цим, що ми граємо чесно, і граємо так, як можемо".

Цими словами, пан Поворознюк не лише піариться за рахунок інших клубів, але й завдає прямої шкоди репутації клубам, у тому числі й нашому", - йдеться в повідомленні.