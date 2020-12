Мілан веде перемовини з Чалханоглу щодо продовження контракту

Мілан веде переговори про продовження контракту з півзахисником Хаканом Чалханоглу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сторони обговорюють продовження угоди до 2024 року з зарплатою 3,5 млн євро плюс бонуси. Переговори знаходяться на просунутій стадії.

