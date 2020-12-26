Мілан веде перемовини з Чалханоглу щодо продовження контракту

Джерело - Чемпіон.
Мілан веде переговори про продовження контракту з півзахисником Хаканом Чалханоглу.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Сторони обговорюють продовження угоди до 2024 року з зарплатою 3,5 млн євро плюс бонуси. Переговори знаходяться на просунутій стадії.
Magic Moment for Hakan #Calhanoglu: he and his wife are expecting a baby boy and he is in advanced talks with #ACMilan to extend his contract until 2024 (€3,5M/year + add-ons). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2020
Нагадаємо, Атлетіко хоче підписати основного півзахисника Мілана.