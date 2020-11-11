Атлетіко хоче підписати основного півзахисника Мілана

Джерело - UA-футбол.
Півзахисник Мілана Хакан Чалханоглу може продовжити кар'єру в Іспанії.
Про це повідомляє AS.
У послугах 26-річного турецького футболіста зацікавлений Атлетіко. Чинний контракт Хакана Чалханоглу з Міланом закінчується в червні 2021 року і мадридський клуб розраховує отримати футболіста безкоштовно.
Раніше повідомлялося, що Чалханоглу хоче підвищення зарплати в Мілані.
У поточному сезоні турецький півзахисник взяв участь в 7 матчах італійської Серії А і віддав 1 результативну передачу.