Атлетіко хоче підписати основного півзахисника Мілана

Чалханоглу може змінити клубну прописку

Півзахисник Мілана Хакан Чалханоглу може продовжити кар'єру в Іспанії.

Про це повідомляє AS.

У послугах 26-річного турецького футболіста зацікавлений Атлетіко. Чинний контракт Хакана Чалханоглу з Міланом закінчується в червні 2021 року і мадридський клуб розраховує отримати футболіста безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що Чалханоглу хоче підвищення зарплати в Мілані.

У поточному сезоні турецький півзахисник взяв участь в 7 матчах італійської Серії А і віддав 1 результативну передачу.