 Азар повернувся до тренувань у загальній групі Реала | Футбол | Champion.com.ua
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Азар повернувся до тренувань у загальній групі Реала

Сьогодні 16:39 542 0
Бельгієць не грає з 28 листопада, відколи він отримав травму стегна в матчі проти Алавеса
Азар повернувся до тренувань у загальній групі Реала
#Азар, #Реал

Джерело - Marca.

Півзахисник мадридського Реала Еден Азар повернувся до тренувань у загальній групі "вершкових".

Про це повідомляє Marca.

Бельгієць готується до наступного поєдинку чемпіонату проти Ейбара.

Азар не грає з 28 листопада, відколи він отримав травму стегна в матчі проти Алавеса.

Нападник Лука Йович, який перехворів коронавірусом і отримав м'язову травму стегна, займався окремо від групи.

Нагадаємо, Реал у більшості переміг Атлетік.

Раніше Лунін встановив новий рекорд для воротарів Реала.

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