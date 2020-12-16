Азар повернувся до тренувань у загальній групі Реала

Джерело - Marca.
Півзахисник мадридського Реала Еден Азар повернувся до тренувань у загальній групі "вершкових".
Про це повідомляє Marca.
Бельгієць готується до наступного поєдинку чемпіонату проти Ейбара.
Азар не грає з 28 листопада, відколи він отримав травму стегна в матчі проти Алавеса.
Нападник Лука Йович, який перехворів коронавірусом і отримав м'язову травму стегна, займався окремо від групи.
Нагадаємо, Реал у більшості переміг Атлетік.
Раніше Лунін встановив новий рекорд для воротарів Реала.