Лунін встановив новий рекорд для воротарів Реала

Український голкіпер знаходиться в мадридському клубі без дебюту 30 місяців

Український воротар Андрій Лунін побив рекорд Реала, провівши в мадридському клубі найтриваліший проміжок без дебюту.

Про це повідомляє Football Espana.

Нагадаємо, Лунін перебуває майже 30 місяців в іспанському клубі. За цей період часу в мадридському клубі побували три різні тренери основної команди - Хулен Лопетегі, Сантьяго Соларі і Зінедін Зідан.

21-річний воротар вже встиг з'їздити в оренду до Леганеса, Вальядоліда і Ов'єдо. За мадридський Реал Лунін грав тільки в товариських матчах.

У поточному сезоні українець потрапив до заявки у всіх матчах групового раунду Ліги чемпіонів і в усіх поєдинках чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Реал без проблем переміг Атлетіко в мадридському дербі.