Реал у більшості переміг Атлетік у 19 турі Ла-Ліги

Гості з 13-ої хвилини матчу грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал приймав Атлетік (Більбао).

Вже на 13-ій хвилині матчу Гарсія отримав друге попередження і Атлетік залишився у меншості. Наприкінці тайму Кроос відкрив рахунок. У другому таймі гості зрівняли рахунок. Далі Бензема оформив дубль і приніс перемогу мадридському клубу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 15 грудня

Реал - Атлетік 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Кроос, 1:1 - 52 Капа, 2:1 - 74 Бензема, 3:1 - 90+2 Бензема

Нагадаємо, Реал без проблем переміг Атлетіко в мадридському дербі.