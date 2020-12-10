 Брага - Зоря 2:0. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Брага - Зоря 2:0. Як це було

Вчора 23:49 5129 0
Брага - Зоря 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Зоря поступається на виїзді Бразі і завершує свій шлях у Лізі Європи!

90' Перович пробивав з дальньої дистанції, але вийшло дуже неточно.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' З кутового навісив Орта на дальню штангу, де пробив головою Паулінью, але м'яч застряг в гущі захисників.

87' Заключні заміни від Скрипника. Замість Кочергіна та Фаворова на поли вийшли Піддубний та Хомченовський.

86' Кутовий виконували гравці Браги. Зоря вибігала в контратаку, але Кочергін трохи зтримався і в нього відібрали м'яч.

84' Зі штрафного Юрченко спробував закрутити в ближній кут, але м'яч перелетів не лише стінку, а й ворота.

82' Пробивав головою Перович з меж штрафного після навісу від Кочергіна, але м'яч пройшов поруч із дальньою стійкою.

80' Проривався по флангу Гринь і несподівано пробив з гострого кута. М'яч ледь не залетів у сітку, але все ж влучив у штангу.

78' Потрійна заміна в складі Зорі. Замість Гладкого, Кабаєва та Громова на поле вийшли Перович, Луньов та Гринь.

77' Заміна в складі Браги. Замість Новайша на поле вийшов Ель-Мусраті.

76' Змістився з флангу в штрафну Громов і пробив в ближній кут, але зміг зловити м'яч в руки голкіпер.

74' Вимушена заміна в складі Браги. Замість травмованого Зе Карлуша на полі з'явився Бруно Віана.

73' Пауза в матчі. Отримав пошкодження в минулому епізоді Зе Карлуш. Медична допомога необхідна гравцю Браги.

72' Підключився до атаки Фаворов і тут же прострілив у штрафну низом, але Тормена в підкаті перевів м'яч на кутовий.

70' Проривався у штрафний майданчик Громов і впав на газон в боротьбі із захисником, але свисток судді промовчав.

68' Гол! Брага подвоює рахунок! Притримав м'яч по флангу Медейруш, побачив підключення Орти і пасом вивів того один на один з голкіпером. Рікарду спокійно переграв Шевченка, пробивши в дальній нижній кут.

67' Потрійна замін від Браги. Замість Андре Орти, Руїса та Гільєрме вийшли Медейруш, Рікардо Орта та Пауліньо.

65' Юрченко у штрафному майданчику віддав на Фаворова, той скидував у центр на Громова, але воротар вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

63' Руїс прорвався у штрафний майданчик, накрутив Абу-Ханну і пробивав по воротах, але невлучним вийшов цей постріл.

61' Гол! Брага виходить вперед! Галено накрутив у штрафному майданчику Фаворова і пробив по воротах. Абу-Ханна намагався заблокувати цей удар, але м'яч від ноги захисника залетів у ворота.

58' Контролює м'яч Зоря, але не поспішають луганці просуватися вперед.

56' Зі штрафного Новайш закручував у дальній верхній кут, але м'яч влучив у хрестовину і полетів за межі поля.

55' Небезпечний штрафний заробила Брага недалеко від воріт Зорі.

53' Гільєрме пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Абу-Ханна заблокував м'яч - кутовий на користь Браги.

52' Галена проривався по флангу, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Абу-Ханна і не дозволив пробити по воротах.

50' Міг вискакувати на ворота Руїс після закидання від Орти, але програв він боротьбу за м'яч Іванісені.

48' Кабаєв прорвався у штрафний майданчик, але удар Владислава звалився з ноги і пішов повз ворота.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого не додав арбітр до першого тайму. Після перших 45-хвилин нулі на табло, але за гольовими моментами господарі явно попереду.

45' Пішла подача від Юрченка, але удар Гладкого без проблем парируав воротар.

44' Громов заробив небезпечний штрафний недалеко від воріт Браги.

42' Вибігали у контратаку гравці Зорі, але Кабаєв, який тягнув м'яч вирішив сам пробити. У підсумку українець влучив у захисника і м'яч рикошетом полтеів у руки воротарю.

41' Циганікс збив Орту на фланзі. Стандарт у Браги.

39' Кабаєва збили у центрі поля. Штрафний на користь Зорі.

37' У наступній атаці Кабаєв прорвався у штрафний майданчик і пробивав по воротах, але в лічених сантиметрах від стійки пролетів м'яч.

36' Абель Руїс виходив один на один з Шевченком після обрізки, але іспанець програв цю дуель українському воротарю.

34' Пішла подача у штрафний майданчик Зорі, де Галено пробивав у дотик, але бразилець пробив вище воріт з кількох метрів. Пощастило луганцям.

33' Класно Юрченко віддавав між лініями, але Фаворов не повірив у цю передачу і не пішов на м'яч.

31' Контролює м'яч Зоря, але досить повільно луганці прориваються до воріт суперника.

29' Гладкий виходив один на один після класного пасу Громова, але Олександр опинився у положені "поза грою".

28' Ще раз Орта пробивав здалеку, але знову не влучив португалець у площину воріт.

27' Орта пробивав небезпечно з дальньої позиції, але трохи повз ворота пішов м'яч.

25' Громов прорвався по лівому флангу, прострілював у центр штрафного, але воротар перехопив м'яч.

24' Абу-Ханна збив нападника Браги у власному штрафному майданчику, але свисток судді промовчав.

22' Контролює м'яч Брага, але не поспішають вперед господарі.

20' Гладкого збили в центрі поля, черговий фол у нашому матчі.

19' Пішла подача, але відбилися португальські захисники.

18' Назарина з дальньої дистанції пробивав, але влучив у Франсержіо і м'яч пішов на кутовий.

16' Сілва у центрі поля збив Кабаєва. Штрафний на користь Зорі.

15' Новайш пробивав по воротах з дальньої дистанції, але Шевченко забрав м'яч у руки.

13' Циганікс грубо зіграв проти Зе Карлуша. Усним попередженням обмежився арбітр.

12' Руїс навісив з флангу в центр штрафного, але ніхто з партнерів так і не зміг пробити по воротах.

10' Увірвався в штрафну суперника Гільєрме після закидання від Орти, але порушив він правила в боротьбі проти Кочергіна.

8' З флангу навісив Сілва в центр штрафної, але тут верхову боротьбу виграв Абу-Ханна і виніс м'яч далеко в центр поля.

6' Іванісеня діагональ виконував на лівий фланг, куди вривався Циганікс, але той не зміг дотягнутися до м'яча.

4' Увірвався в штрафну суперника на швидкості Гільєрме і пробив по воротах. На лінії виніс м'яч ногою Циганікс, але точно на ногу Галено, який з декількох метрів пробив вище.

2' Пішла подача у штрафний майданчик Зорі, але засильною вийшов цей пас і м'яч пішов за межі поля.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання в пам'ять про Паоло Россі, який пішов з життя напередодні.

Лунає гімн Ліги Європи!

Арбітри виводять футболістів на Бразький муніципальний стадіон.

Справжня злива в Португалії. Команди готуються вийти на поле.

Стали відомі стартові склади команд!

Зоря зустрінеться з Брагою в заключному турі групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться в четвер, 10 грудня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію поєдинку починаючи з 21:45.

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