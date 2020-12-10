 Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи

Вчора 23:49 241 0
Луганська команда завершилася свій єврокубковий сезон
Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи
#Зоря, #Брага

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру Ліги Європи луганська Зоря на виїзді зустрічалася з Брагою.

У першому таймі матчу господарі мали більше шансів відкрити рахунок. Найбільш реальним з них був у Руїса, який не реалізував вихід один на один з голкіпером українців Шевченком. У Зорі небезпечним моментом відповів Кабаєв.

У другому таймі матчу господарі завдяки індивідуальним діям Галено та автоголу Абу-Ханни повели у рахунку. Згодом Рікарту Орта подвоїв рахунок.

То ж Зоря з 6 очками посіла третє місце у групі. Лестер та Брага відповідно посіли перше та друге місця, АЕК став четвертим.

Ліга Європи
6 тур, 10 грудня 
Група G

Брага - Зоря 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Абу-Ханна (авт), 2:0 - 68 Орта Р.

Зоря: Шевченко, Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс, Назарина, Юрченко, Кочергін, Кабаєв (Луньов 77), Гладкий (Петрович 77), Громов (Гринь 77).

Брага: Тьягу Са, Зе Карлуш (Віана 73), Карму, Тормена, Сілва, Франсержіу, Новайш (Ель-Мусраті 76), Орта А. (Медейруш 68), Галено, Гільєрме (Пауліньо 68), Руїс (Орта Р., 67)

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