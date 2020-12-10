Шевченко та Гладкий вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з Брагою

Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру Ліги Європи луганська Зоря зустрінеться з португальською Брагою.
Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:
Брага: Тьягу, Зе Карлуш, Карму, Тормена, Сілва, Франсержіо, Новайш, Орта А., Галено, Гільєрме, Руїс
Запасні: Матеус, Секейр, Сантуш, Аль-Мусраті, Паулінью, Орта Р., Віана, Медейруш, Соареш, Інфанде, Родрігес, Олівейра
Актуально: Брага - Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Зоря: Шевченко, Циганікс, Абу-Ханна, Іванісеня, Фаворов, Назарина, Кочергін, Юрченко, Кабаєв, Гладкий, Громов
Запасні: Васіль, Мацапура, Луньов, Перович, Хомченовський, Піддубний, Гринь