Вандали знищили газон тренувального поля Агробізнеса

Невідомі пошкодили поле команди Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У Волочиську невідомі особи автомобілем проїхались газоном тренувального поля Агробізнеса, залишивши глибокі сліди від коліс.

Про це повідомляє Волочиська панорама.

У клубі обурились інцидентом та вже звернулись до правоохоронних органів, щоб знайти та покарати винних. Пошкоджене поле передбачалось для тренуваннь дитячо-юнацьких команд та головного колективу волочиського клубу.

Після 14-ти турів Першої ліги Агробізнес розташувався на другій сходинці, відстаючи від Чорноморця на три очки та маючи гру в запасі.