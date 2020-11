Боатенг безкоштовно залишить Баварію

Захисник Баварії Жером Боатенг покине команду наступного літа.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Чинний контракт 32-річного футболіста з німецьким клубом закінчується після закінчення нинішнього сезону, і, за інформацією джерела, мюнхенці не стануть пропонувати гравцеві нову угоду. Таким чином, Жером піде безкоштовно.

Exclusive: @FCBayern don‘t give @JeromeBoateng a new contract. in summer he is free of charge. This clubs from the premiere league are interested: @Arsenal @ChelseaFC @SpursOfficial Our Story: @BILD_Sport @altobelli13