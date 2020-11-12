Боатенг безкоштовно залишить Баварію

Жером стане вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Жером Боатенг покине команду наступного літа.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Чинний контракт 32-річного футболіста з німецьким клубом закінчується після закінчення нинішнього сезону, і, за інформацією джерела, мюнхенці не стануть пропонувати гравцеві нову угоду. Таким чином, Жером піде безкоштовно.

У послугах Боатенга зацікавлені три представники англійської Прем'єр-ліги - Арсенал, Тоттенгем і Челсі.

Боатенг захищає кольори Баварії з 2011 року, а до цього виступав за Манчестер Сіті, Гамбург і Герту. До збірної Німеччини викликався з 2009 по 2019 рік. З національною командою Жером став чемпіоном світу у 2014 році.

Раніше, Алаба не залишить Баварію до кінця сезону.