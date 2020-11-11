Алаба не залишить Баварію до кінця сезону

Джерело - UA-футбол.
Захисник Баварії Давід Алаба не залишить німецький клуб до кінця сезону.
Про це повідомляє SportBild.
Наставник команди Ханс-Дітер Флік не хоче втрачати футболіста в січні. Керівництво мюнхенського клубу пішло назустріч тренеру. Не продаватимуть футболіста посеред сезону.
Німці розуміють, що не зможуть багато виручити за Алабу, оскільки у нього йде останній рік за контрактом. В Баварії порахували, що важливіше зберегти цілісність команди на поточний сезон, ніж заробити порівняно невелику суму від продажу важливого гравця.
У поточному сезоні Алаба зіграв 10 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол і 1 результативну передачу.
Нагадаємо, Ліверпуль має бажання підписати Алабу.