Алаба не залишить Баварію до кінця сезону

Мюнхенці будуть шукати заміну гравцю

Захисник Баварії Давід Алаба не залишить німецький клуб до кінця сезону.

Про це повідомляє SportBild.

Наставник команди Ханс-Дітер Флік не хоче втрачати футболіста в січні. Керівництво мюнхенського клубу пішло назустріч тренеру. Не продаватимуть футболіста посеред сезону.

Німці розуміють, що не зможуть багато виручити за Алабу, оскільки у нього йде останній рік за контрактом. В Баварії порахували, що важливіше зберегти цілісність команди на поточний сезон, ніж заробити порівняно невелику суму від продажу важливого гравця.

У поточному сезоні Алаба зіграв 10 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол і 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ліверпуль має бажання підписати Алабу.