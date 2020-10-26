Луческу: У Динамо був важкий період, тому я захотів зробити щось хороше для команди

Мірче Луческу назвав причини переходу у Динамо.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Чому очолив головного суперника Шахтаря? По-перше, я не тренував після відходу зі збірної Туреччини. По-друге, раніше я прекрасно і комфортно себе почував в Україні.

У Динамо багато молодих хлопців, і я хочу отримати від них максимум. Шахтар став для мене приголомшливою історією, але це вже в минулому. Ніколи не зможу забути, що пережив там, але я професійний тренер.

У Динамо був важкий період, тому я захотів зробити щось хороше для команди", - розповів Луческу.