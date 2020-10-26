Попов виділив зміни у Динамо при Луческу

Захисник Динамо Денис Попов назваа особливості співпраці із наставником киян Мірчею Луческу.

Про це розповів сам футболіст.

"Перед матчем особисто з Луческу не спілкувався, але на тренуваннях він постійно підказує, пояснює. У нього є своє бачення футболу і свої принципи організації гри, особливо в обороні.

Актуально: Динамо – Олександрія 1:0. Огляд матчу

Тому з ним цікаво працювати, він багато нового розповідає, показує, як краще і як легше діяти, щоб ми були завжди свіжими. Ставка йде на тактику, щоб ми більше грали не за рахунок фізики, а головою. Щоб думали на полі", – відзначив Попов.