Андрій Воронін не дочекався пропозиції про роботу від головного тренера збірної України Андрія Шевченка, тому прийняв пропозицію московського Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Перше офіційне запрошення від Динамо я отримав, коли командою керував Діма Хохлов. Я дуже хотів допомогти другові, але увійти в його тренерський штаб по ряду в тому числі сімейних обставин у мене не вийшло. Крім того, ви знаєте, що під час кваліфікації до ЧС-2018 мені подзвонив старий товариш по збірній Андрій Шевченко і запропонував допомогти національній команді скаутинговою роботою. Я був радий співпрацювати з рідною збірною, після чого чекав офіційного призначення. Через це, власне, відхилив кілька інших пропозицій - зокрема, з Німеччини. Час минав, але телефон мовчав. Паралельно я здобував освіту, навчаючись в центрі ліцензування тренерів при українській федерації.

Проте, у мене зберігся канал зв'язку з радою директорів Динамо. У якийсь період обговорювали перспективу моєї роботи скаутом в Європі. Потім представники клубу радилися зі мною щодо ряду потенційних тренерів, з якими я перетинався, ще граючи в Бундеслізі.

Питали моєї думки і про майбутнього спортивного директора - Желько Бувача, який був багаторічним помічником Юргена Клоппа, в тому числі і в той період, коли я грав під його керівництвом в Майнці. Сам Бувач також цікавився Динамо, і в підсумку, оцінивши отриману інформацію, сторони уклали контракт.

Зараз же досить несподівано надійшла пропозиція увійти в німецький тренерський штаб Динамо на чолі з Сандро Шварцем, з яким 20 років тому ми три роки грали в тому ж Майнці. Оскільки дзвінка з Києва я втомився чекати, а Динамо для мене команда не чужа - тут я закінчував свою кар'єру - вирішив дати згоду. Диплом УЄФА у мене є, тренерський досвід в нижчих лігах Німеччини з Бюдеріхом пройшов, пора робити перші серйозні кроки в професії на більш високому рівні. З радістю повчуся у професіоналів і допоможу людям, які поставилися до мене з довірою", - відзначив Воронін.