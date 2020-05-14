Колишній гравець збірної України: У Москві в мене найближчі друзі

Колишній український нападник московського Динамо Андрій Воронін має багато друзів у столиці Росії.

Про це заявив сам ексфутболіст.

"У Москві мої найближчі друзі, з якими тоді подружилися, познайомилися і до сих пір підтримуємо зв'язок, бачимося, приїжджаємо, спілкуємося сім'ями. У мене дуже хороші спогади про клуб і взагалі в цілому. Але Москва - місто взагалі не для мене. Для мене єдине місто - це Одеса. Я навіть коли приїжджаю туди, ось ці пробки, 20 млн населення - для мене це дуже складно. Ті роки, які я там провів - було супер. Була своя компанія, все в одній команді грали, все спілкувалися, і дружини, і діти. І своя двіжуха була, яка, слава богу, і залишилася", - сказав Мілевський.