Брюгге Соболя втратив перемогу над Стандардом у 9 турі Ліги Жупіле

Українець відіграв увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру бельгійської Ліги Жупіле Стандард приймав Брюгге.

У першому таймі матчу Брюгге завдяки голу Діатти повів у рахунку. Після перерви господарі мали шанси уникнути поразки. Спочатку Лестьєнн не реалізував пенальті, а на 77-ій хвилині забитий гол після перегляду VAR було скасовано. Та все ж у компенсовані хвилини Стандард зрівняв рахунок - Гаворі реалізував пенальті.

У складі Брюгге українець Едуард Соболь провів увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

9 тур, 17 жовтня

Стандард - Брюгге 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Діатта, 1:1 - 90+3 Гаворі (пен)

Раніше, гол і асист Яремчука не допомогли Генту уникнути розгрому у 9 турі Ліги Жупіле.