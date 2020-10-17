 Брюгге Соболя втратив перемогу над Стандардом у 9 турі Ліги Жупіле | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо переграло Рух у 6 турі УПЛ
Вчора 18:49 1791
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:00 3407
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Вчора 23:59 26369 1
Ломаченко - Лопес: Ікона боксу приймає виклик зухвалого американця
Вчора 22:55 423
Зоря втратила перемогу над Колосом у 6 турі УПЛ
Вчора 21:20 563
Гірн зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес
Вчора 20:25 1551
Шахтар знищив Львів у 6 турі УПЛ
Вчора 18:50 855
Без шансів для американця: букмекери зробили прогноз на бій Ломаченко - Лопес
Вчора 12:15 2326
Іванов виборов пояс WBC International Silver
Вчора 10:34 1732
Ломаченко знищив поглядом Лопеса на зважуванні
Вчора 10:17 2760
Блоги
Фото дня. Редкач поставив 25 тис на перемогу Лопеса
Фото дня. Редкач поставив 25 тис на перемогу Лопеса Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:04 100
Ломаченко - Лопес: Ікона боксу приймає виклик зухвалого американця
Ломаченко - Лопес: Ікона боксу приймає виклик зухвалого американця Андрій Твердохліб
Вчора 22:55 414
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова Андрій Твердохліб
Вчора 18:07 2383
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові Андрій Твердохліб
Вчора 17:31 5891 2
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог Андрій Твердохліб
Вчора 15:37 514 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Valeriy Ruchka
16.10.2020 10:01 3295
Найкраще від Ломаченка: ТОП-5 боїв українця
Найкраще від Ломаченка: ТОП-5 боїв українця Valeriy Ruchka
16.10.2020 08:55 575
Я б зробив усе, щоб бути поруч із тобою - Тотті чуттєво попрощався з батьком
Я б зробив усе, щоб бути поруч із тобою - Тотті чуттєво попрощався з батьком Valeriy Ruchka
15.10.2020 18:01 1162
Скандальний чемпіон. Як Ломаченко вигравав Олімпійські ігри
Скандальний чемпіон. Як Ломаченко вигравав Олімпійські ігри Valeriy Ruchka
15.10.2020 13:57 1563
Лейкерс - чемпіон НБА. Найкращі моменти фінальної серії
Лейкерс - чемпіон НБА. Найкращі моменти фінальної серії Valeriy Ruchka
15.10.2020 12:16 439
Що буде з Ломаченком? ТОП-5 потужних нокаути Лопеса
Що буде з Ломаченком? ТОП-5 потужних нокаути Лопеса Valeriy Ruchka
15.10.2020 10:42 15787 3
Фото дня. Асистент Шевченка показав тактику на матч проти Іспанії
Фото дня. Асистент Шевченка показав тактику на матч проти Іспанії Valeriy Ruchka
15.10.2020 09:27 7079
Фото дня. Ломанченко привітав із Днем захисника України
Фото дня. Ломанченко привітав із Днем захисника України Андрій Твердохліб
14.10.2020 22:51 2044 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
14.10.2020 07:23 1231 3
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:55 6871
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:16 Блог ВІДЕО. Зінченко підтримав Ломаченка перед боєм із Лопесом 22
00:04 Блог Фото дня. Редкач поставив 25 тис на перемогу Лопеса 163
00:00 Бокс Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція 3407
17 Жовтня 2020
23:59 Пряма трансляція Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE 26369 1
23:58 Футбол Марсель впевнено переграв Бордо у 7 турі Ліги 1 141
23:57 Футбол Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у грі з Ньюкаслом у 5 турі АПЛ 154
23:54 Футбол Барселона вслід за Реалом зазнала сенсаційної поразки у 6 турі Ла-Ліги 231
23:42 Футбол Ювентус у меншості зіграв внічию з Кротоне у 4 турі Серії А 239
23:38 Футбол Брюгге Соболя втратив перемогу над Стандардом у 9 турі Ліги Жупіле 211
23:26 Футбол Менхенгладбаська Боруссія зіграла внічию з Вольфсбургом у 4 турі Бундесліги 246
23:12 Футбол Каштру: Шахтар зараз живе в атмосфері страху 476
22:58 Футбол Сампдорія - Лаціо 3:0. Огляд матчу 370
22:55 Блог Ломаченко - Лопес: Ікона боксу приймає виклик зухвалого американця 423
22:45 Хокей Оттава підписала колишнього форварда Донбасу 510
22:30 Футбол Зоря - Колос 1:1. Огляд матчу 430
22:15 Футбол Луческу: Я задоволений і грою, і результатом Динамо 644
22:06 Футбол Інтер - Мілан 1:2. Огляд матчу 565
21:55 Футбол Баварія знищила Армінію у 4 турі Бундесліги 512
21:42 Футбол Манчестер Сіті без Зінченка здолав Арсенал у 5 турі АПЛ 555
21:30 Футбол Реал сенсаційно програв Кадісу у 6 турі Ла-Ліги 840
21:20 Футбол Зоря втратила перемогу над Колосом у 6 турі УПЛ 563
21:11 Футбол Челсі - Саутгемптон 3:3. Огляд матчу 597
20:57 Футбол Інтер програв Мілану, Сампдорія розгромила Лаціо у 4 турі Серії А 922
20:39 Футбол Евертон - Ліверпуль 2:2. Огляд матчу 835
20:25 Бокс Гірн зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес 1551

Брюгге Соболя втратив перемогу над Стандардом у 9 турі Ліги Жупіле

Вчора 23:38 211 0
Українець відіграв увесь матч
Брюгге Соболя втратив перемогу над Стандардом у 9 турі Ліги Жупіле
#Соболь, #Брюгге, #Стандард

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру бельгійської Ліги Жупіле Стандард приймав Брюгге.

У першому таймі матчу Брюгге завдяки голу Діатти повів у рахунку. Після перерви господарі мали шанси уникнути поразки. Спочатку Лестьєнн не реалізував пенальті, а на 77-ій хвилині забитий гол після перегляду VAR було скасовано. Та все ж у компенсовані хвилини Стандард зрівняв рахунок - Гаворі реалізував пенальті.

У складі Брюгге українець Едуард Соболь провів увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
9 тур, 17 жовтня

Стандард - Брюгге 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Діатта, 1:1 - 90+3 Гаворі (пен)

Раніше, гол і асист Яремчука не допомогли Генту уникнути розгрому у 9 турі Ліги Жупіле.

Коментарі ()