Гол і асист Яремчука не допомогли Генту уникнути розгрому у 9 турі Ліги Жупіле

Три українці взяли участь у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру бельгійської Ліги Жупіле Серкль Брюгге приймав Гент.

Гент пропустив аж 5 голів і зазнав поразки.

З перших хвилин у складі Гента вийшли українці Ігор Пластун та Роман Яремчук і провели увесь матч. У другому таймі матчу на заміну вийшов Роман Безус.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

9 тур, 17 жовтня

Серкль Брюгге - Гент 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Кануте, 1:1 - Ганче-Олсен, 2:1 - 31 Хатич (пен), 3:1 - 57 Угбо, 3:2 - 64 Яремчук (пен), 4:2 - 78 Угбо, 5:2 - 82 Марселін

Раніше, тренер Гента оцінив форму Яремчука.