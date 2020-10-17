Гол і асист Яремчука не допомогли Генту уникнути розгрому у 9 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру бельгійської Ліги Жупіле Серкль Брюгге приймав Гент.
Гент пропустив аж 5 голів і зазнав поразки.
З перших хвилин у складі Гента вийшли українці Ігор Пластун та Роман Яремчук і провели увесь матч. У другому таймі матчу на заміну вийшов Роман Безус.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
9 тур, 17 жовтня
Серкль Брюгге - Гент 5:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 Кануте, 1:1 - Ганче-Олсен, 2:1 - 31 Хатич (пен), 3:1 - 57 Угбо, 3:2 - 64 Яремчук (пен), 4:2 - 78 Угбо, 5:2 - 82 Марселін
Раніше, тренер Гента оцінив форму Яремчука.