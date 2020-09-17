Аріс - Колос 1:2. Як це було

Аріс - Колос

Ліга Європи УЄФА

Другий кваліфікаційний раунд

17 вересня, 21:00

Матч завершено! Колос здобуває перемогу в першому своєму матчі в єврокубках! Команда з Коволівки прямує в наступний етап кваліфікації Ліги Європи!.

90' Манчіні накрутив суперника на фланзі і низом прострілив у штрафну, але тут на виході перехопив м'яч Волинець.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Заміна відбулася в складі Колоса: Замість Євгена Смирного догравати зустріч буде Денис Костишин.

89' Знову суддя вважав, що Гавриш довго виконував штрафний удар, і покарав захисника жовтою карткою.

87' Відмінним пасом Богданов запустив в контратаку Антюха, який втік один на один з голкіпером, але пробив точно в корпус Хуліану.

85' Пішов фінтом від суперника по флангу Даткович і прострілив уздовж воріт, але тут нікого з партнерів не виявилося.

84' З флангу навісив на дальню штангу Гама. М'яч звалився з ноги і ледь не опинився в сітці, але буквально з лінії його виніс Новак.

82' Ще одна заміна сталася в складі Аріса. Замість Лукаса Саші шанс проявити себе отримав Даніель Манчіні.

81' На фланзі грамотно підставився Селезньов і змусив Джеггі порушити правила. Суддя показав ще один "гірчичник".

80' Занадто довго вкидав м'яч з ауту Морозко. Суддя за затримку часу показав гравцю Колоса жовту картку.

78' З кутового навісив Богданов на ближню штангу, куди увірвався Селезньов і пробив головою, але трохи неточно.

76' З правого флангу зміг подати на дальню штангу Морозко. Тут з льоту пробив по воротах Селезньов, але від спини захисника сфера полетіла на кутовий.

75' Виграв підбір Саша і пробив з ходу, але в останній момент заблокував м'яч у підкаті Гавриш.

73' Відібрав м'яч в чужому шрафному майданчику свіжий Манос і пробив по воротах. Точно в руки Волинцю прилетів снаряд.

71' Чергова заміна у нашому поєдинку: Замість Крістіана Гані гру продовжувати буде Дімітріос Манос.

70' Зі штрафного Богданов закручував в дальню дев'ятку, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

68' Відверто грубо отримав по ногах Антюх на фланзі від Роса. Заслужена жовта картка була показана гравцю Аріса.

67' Заміна відбулася в складі Колоса: Замість Володимира Лисенка дебютує за нову команду Євген Селезньов.

66' Дальньою передачею Матілья шукав на половині поля суперника Лопеса, але тому пробити не дозволив Гавриш.

64' У верховій боротьбі проти Бертольйо отримав по потилиці кулаком Антюх. Штрафний удар виконуватимуть гості.

62' ГОООООЛ! Колос знову виходить вперед! З правого флангу Морозко подав на дальню штангу, де з ходу пробив по воротах Ємець. Відбив перед собою Хуліан, але точно на ногу Антюху, який забив вже у порожні ворота.

61' Дальнє закидання виконав Гама в штрафну на хід Лопесу, але тому пробити по воротах не дозволив Гавриш.

60' Контролює м'яч Аріс перед воротами Колоса, але до небезпеки поки не доходить.

58' На фланзі Гама заїхав в підкаті по ногах Морозку. Розцінив це порушення правил на жовту картку суддя.

56' Гол! Аріс зрівнює рахунок! Наздогнав м'яч на фланзі Бетрольйо і покотив назад на Гаму, який з лінії штрафного майданчика другим дотиком пробив точно в дальню дев'ятку, без шансів для голкіпера.

55' Від лицьової лінії навісив на дальню штангу Антюх. Тут готовий був замикати Морозко, але не зміг виграти боротьбу у Роса.

53' Вимушена заміна сталася в складі Колоса. Замість травмованого Олексія Зозулі грати буде Євген Морозко.

52' Пауза в матчі. Отримав пошкодження в зіткненні з суперником Зозуля. Українець потребує медичної допомоги.

50' З лівого флангу спробував прострелити Антюх в штрафну суперника, але тут Лисенко не зміг пробити в боротьбі проти Роса.

49' На фланзі Смирний заїхав по ногах Гамі. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь господарів.

47' ГОООООЛ! Колос виходить вперед! Зі штрафного навісив Богданов на дальню штангу, де вискочив з-за спин захисників Новак і з метра головою вколотив сферу точно в сітку

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, досить рівну гру демонструють команди. І греки і українці мали по декілька хороших моментів для того, щоб забити.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Тонко віддавав в штрафну Бертольйо на хід Гамі, але того в останній момент випередив Зозуля і не дозволив пробити в підкаті.

41' Протягнув м'яч по правому флангу Смирний і покотив в центр штрафної, але тут пробити Антюху не дозволив Рос.

39' Прямою ногою Задоя пішов на суперника. Суддя розцінив це порушення на жовту картку.

38' Зі штрафного закручував Матілья в ближню дев'ятку, але м'яч влучив у поперечину і полетів за межі поля. Хороший шанс був у Аріса відкрити рахунок.

37' Перед своїм штрафним майданчиком збивав Богданов в підкаті Бертольйо. Жовту картку отримав український футболіст.

36' З флангу віддавав Новак на хід Антюху, але той не зрозумів задумки партнера і не відгукнувся на цей пас.

35' Втік з лівого флангу в штрафну Антюх і пробив по воротах. Рикошетом від ноги захисника м'яч прилетів до Смирного, який пробив головою в падінні, але ногами зміг виручити свою команду Хуліан.

33' З кутового Матілья навісив у центр штрафного, але тут виграв верх Задоя і виніс м'яч головою на фланг.

31' Виграв верх в штрафному суперника Лисенко і головою скинув на хід Смирному, але той не зміг відірватися від захисника і втратив м'яч.

30' У центрі поля заїхав по ногах суперника Матілья. Штрафний удар тепер уже виконуватимуть українці.

28' Зі штрафного накинув Матілья на ближню штангу, але тут не зміг дотягнутися головою до м'яча Даткович.

27' На фланг Лисенко скидав головою на хід Зозулі, але того в підкаті випередив Ганя і вибив в аут.

25' Прорвався з флангу в штрафну суперника Антюх і навісив на дальню штангу, але не влучив по м'ячу Зозуля. Хороший шанс мав мав гравець Колоса.

24' З лівого флангу Ганя навісив на лінію штрафного майданчика, але тут виніс м'яч головою подалі Задоя.

22' У розріз віддавав Бертольйо на хід Гамі, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснити зумів Зозуля.

21' Дальнім закиданням по флангу Зозуля запускав в прорив Лисенка, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

19' М'яко закинув в штрафну Матілья на хід Бертольйо, але прочитав епізод Волинець і на виході виніс м'яч кулаками.

18' Продавив суперника по флангу Саша і прострілив низом у штрафну, але тут Петров вибив снаряд на кутовий.

17' Виграв підбір у чужому штрафному Богданов і пробив другим дотиком, але м'яч звалився з ноги і полетів на трибуни.

16' Дальнім закиданням Матілья шукав в чужій штрафній Бертольйо, але того випередив Гавриш і виніс м'яч далеко в центр поля.

15' Діагональним пасом Богданов запускав по лівій бровці Антюха, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

14' Бертольйо зачепився за м'яч перед чужим штрафним майданчиком і скинув на Гаму, який пробив у дотик, але точно в руки голкіперу полетів снаряд.

13' У центрі поля отримав по ногах Лисенко від Датковича. Можна було показати картку, але суддя обмежився усним попередженням.

11' Дальнє закидання виконував Джеггі в штрафну на Бертольйо, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з двома захисниками.

10' Тікав по правому флангу в контратаку Лисенко і віддав поперечний пас на хід Задої, але перехопив м'яч у підкаті Рос.

8' Проскочив між двох захисників на фланзі Фетфатцідіс і прострілив уздовж воріт, але в своїй штрафній спокійно на кутовий виніс Смирний.

7' Хороший поперечний пас віддавав Бертольйо під удар Гані, але постріл останнього прийняв на себе Петров.

5' Відірвався від опіки на фланзі Смирний і зміг подати в штрафну, але тут нікого з партнерів не виявилося.

4' Проривався по флангу Гама, але напоровся на Зозулю, який в чистому підкаті виніс м'яч за бокову лінію.

2' У верховій боротьбі зіткнулися головами Гавриш і Лопес. Перша кров пролилася на полі, так що без медиків тут не обійтися. Футболіст грецької команди отримав неприємне пошкодження.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Також, Костишин назвав фаворита матчу Аріс - Колос

Нещодавно Фомін назвав шанси Колоса на перемогу над Арісом у Лізі Європи.

Напередодні поєдинку агроном Колоса розкритикував поле Аріса.

Стали відомі стартові склади команд.

Колос з Ковалівки зіграє з Арісом у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 17 вересня о 21:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 20:45.