Агроном Колоса розкритикував поле Аріса

Стадіон Аріса не готовий до матчів у Лізі Європи.

Про це розповів головний агроном стадіону Колосу Віталій Лях.

"До нас дуже прискіпливо ставляться до кожного метру, сантиметру в плані якості поля. А тут приїжджаєш - що роздягальні, що саме поле ... Це просто, я не знаю. Катастрофа. У нас навіть у другій лізі таких полів немає.

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Це буде впливати на швидкість гри, пересування м'яча. М'яч буде просто дробити. Це вплине на якість і швидкість футболу", - розповів Лях.