Фомін назвав шанси Колоса на перемогу над Арісом у Лізі Європи

Колосу необхідно зіграти із Арісом у свою гру.

Про це розповів український форвард Руслан Фомін.

"Єдина перевага господарів – вони грають удома. Однак, навіть при цьому у Колоса непогані шанси на проходження суперника. Потрібно виходити і грати у свою гру. Команда на ходу, добре виглядає фізично, а головне у кожному матчі чемпіонату показує характер і бійцівські якості.

Шляхом цього вони і заслужили бути учасником Ліги Європи. Є досвідчені хлопці, які грали в єврокубках. Прийшов Селезньов з величезним досвідом, він вміє забити м'яч "з нічого". І Лисенко в хорошій формі, забиває останнім часом.

Актуально: Аріс - Колос: Стартові склади команд

Є два класних нападники, тож зараз у головного тренера приємна дилема – кого ж поставити. У захисті і центрі поля діють добротні гравці Петров і Богданов, навколо яких будується командна гра. Вони також мають великий досвід матчів у єврокубках.

Тому ще раз повторюю: Колос може протиставити супернику командний дух, згуртованість, самовіддачу і тоді успіх прийде обов'язково. Віримо в хлопців і чекаємо з перемогою, щоб наступна гра і мрія уболівальників побачити команду в Лізі Європи на місцевому стадіоні збулася. Жодного відсотка переваги не віддаю Арісу, вважаю шанси команд 50 на 50", – сказав Фомін.