 Арис - Колос смотреть онлайн матч 17.09.2020 - Лига Европы - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Аріс - Колос: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 11:20 201 0
Аріс - Колос: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє на виїзді проти грецького Аріса.

Матч відбудеться в четчер, 17 вересня о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Аріс - Колос наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. 

Зуаважимо, переможець пари визначиться в одній грі.

Нагадаємо, для команди з Ковалівки це дебют в еврокубках. Команда із Салонік із перемоги розпочала чемпіонат Греції, перемігши в 1 турі Ламію (3:1). Колос встиг зіграти два матчі УПЛ. У першому турі підопічні Костишина програли Шахтарю (4:1), а в другому впевнено розібралися зі Львовом (4:0).

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