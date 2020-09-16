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Костишин назвав фаворита матчу Аріс - Колос

Сьогодні 21:10 1001 0
Наставник ковалівського клубу провів пресконференцію
Костишин назвав фаворита матчу Аріс - Колос
#Костишин, #Аріс, #Колос

Джерело - iSport.ua.

Для ковалівського Колоса грецький Аріс є серйозним суперником у кваліфікації Ліги Європи.

Про це заявив головний тренер української команди Руслан Костишин.

"Нам належить зіграти з дуже серйозним суперником. Вони тричі ставали чемпіонами Греції. Гра покаже, хто сильніший, але фаворитом є Аріс. Це команда з дуже сильним підбором футболістів, у них хороша атака. Аріс - страшно незручний суперник. І манера його гри теж дуже незручна.

Але ми вийшли в Лігу Європи при тому, що були далеко не головними фаворитами нашого чемпіонату, так що шанси є. Протистояння складається з одного матчу. А в одній грі може трапиться все що завгодно. Що вийде на перший план? Психологія", - заявив Костишин.

Нагадаємо, матч Аріс - Колос відбудеться в четвер, 17 вересня, і розпочнеться о 21:00. Для ковалівців цей поєдинок стане дебютним у єврокубках.

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу Аріс - Колос.

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