 Аріс - Колос: Стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Аріс - Колос: Стартові склади команд

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Аріс - Колос: Стартові склади команд
#Аріс, #Колос, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, Колос у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє у Салоніках проти грецького клубу Аріс.

Стартові склади команд

Аріс: Хуліан – Лукаш Саша, Рос, Датковіч, Ганя – Джегго, Матілья – Фетфацідіс, Бертольйо, Бруну Гама – Лопес

Запасні: Буше, Делізісіс, Манчіні, Манос, Багаліаніс, Шакіч, Панайотіс

Актуально: Аріс - Колос: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги Європи. LIVE

Колос: Волинець – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Ємець – Смирний, Богданов, Задоя, Антюх – Лисенко

Запасні: Кучеренко, Морозко, Селезньов, Мілько, Чорноморець, Костишин, Ільїн

Раніше, агроном Колоса розкритикував поле Аріса.

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