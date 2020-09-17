Аріс - Колос: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 вересня, Колос у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє у Салоніках проти грецького клубу Аріс.
Стартові склади команд
Аріс: Хуліан – Лукаш Саша, Рос, Датковіч, Ганя – Джегго, Матілья – Фетфацідіс, Бертольйо, Бруну Гама – Лопес
Запасні: Буше, Делізісіс, Манчіні, Манос, Багаліаніс, Шакіч, Панайотіс
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Колос: Волинець – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Ємець – Смирний, Богданов, Задоя, Антюх – Лисенко
Запасні: Кучеренко, Морозко, Селезньов, Мілько, Чорноморець, Костишин, Ільїн
Раніше, агроном Колоса розкритикував поле Аріса.