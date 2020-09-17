 Арис - Колос: смотреть онлайн матч Лиги Европы | Футбол | Champion.com.ua
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Аріс - Колос 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:24 3540 0
Аріс - Колос 0:0. ОНЛАЙН
#Аріс, #Колос, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Аріс - Колос 

Ліга Європи УЄФА
Другий кваліфікаційний раунд
17 вересня, 21:00

27' На фланг Лисенко скидав головою на хід Зозулі, але того в підкаті випередив Ганя і вибив в аут.

25' Прорвався з флангу в штрафну суперника Антюх і навісив на дальню штангу, але не влучив по м'ячу Зозуля. Хороший шанс мав мав гравець Колоса.

24' З лівого флангу Ганя навісив на лінію штрафного майданчика, але тут виніс м'яч головою подалі Задоя.

22' У розріз віддавав Бертольйо на хід Гамі, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснити зумів Зозуля.

21' Дальнім закиданням по флангу Зозуля запускав в прорив Лисенка, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

19' М'яко закинув в штрафну Матілья на хід Бертольйо, але прочитав епізод Волинець і на виході виніс м'яч кулаками.

18' Продавив суперника по флангу Саша і прострілив низом у штрафну, але тут Петров вибив снаряд на кутовий.

17' Виграв підбір у чужому штрафному Богданов і пробив другим дотиком, але м'яч звалився з ноги і полетів на трибуни.

16' Дальнім закиданням Матілья шукав в чужій штрафній Бертольйо, але того випередив Гавриш і виніс м'яч далеко в центр поля.

15' Діагональним пасом Богданов запускав по лівій бровці Антюха, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

14' Бертольйо зачепився за м'яч перед чужим штрафним майданчиком і скинув на Гаму, який пробив у дотик, але точно в руки голкіперу полетів снаряд.

13' У центрі поля отримав по ногах Лисенко від Датковича. Можна було показати картку, але суддя обмежився усним попередженням.

11' Дальнє закидання виконував Джеггі в штрафну на Бертольйо, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з двома захисниками.

10' Тікав по правому флангу в контратаку Лисенко і віддав поперечний пас на хід Задої, але перехопив м'яч у підкаті Рос.

8' Проскочив між двох захисників на фланзі Фетфатцідіс і прострілив уздовж воріт, але в своїй штрафній спокійно на кутовий виніс Смирний.

7' Хороший поперечний пас віддавав Бертольйо під удар Гані, але постріл останнього прийняв на себе Петров.

5' Відірвався від опіки на фланзі Смирний і зміг подати в штрафну, але тут нікого з партнерів не виявилося.

4' Проривався по флангу Гама, але напоровся на Зозулю, який в чистому підкаті виніс м'яч за бокову лінію.

2' У верховій боротьбі зіткнулися головами Гавриш і Лопес. Перша кров пролилася на полі, так що без медиків тут не обійтися. Футболіст грецької команди отримав неприємне пошкодження.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Також, Костишин назвав фаворита матчу Аріс - Колос

Нещодавно Фомін назвав шанси Колоса на перемогу над Арісом у Лізі Європи.

Напередодні поєдинку агроном Колоса розкритикував поле Аріса.

Стали відомі стартові склади команд.

Колос з Ковалівки зіграє з Арісом у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 17 вересня о 21:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 20:45.

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